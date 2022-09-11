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Altın alacaklar dikkat! Üç kritik gelişme piyasayı hareketlendirdi...

Haftaya sert düşüşle başlayan altın fiyatları perşembe günü gerçekleşen üç kritik gelişmeden etkilendi. Öte yandan altın piyasasında üç hafta sonra bir ilk yaşandı. Peki fiyatlarda son durum ne? Altın fiyatlarında son duru ne kadar kaç TL?

Ekleme: 11.09.2022 - 21:41 Güncelleme: 11.09.2022 - 21:49 / Editör: Ozge Selin
Altın alacaklar dikkat! Üç kritik gelişme piyasayı hareketlendirdi...Haftanın ilk işlem gününe aşağı yönlü bir seyirle başladıktan sonra altın fiyatları çarşamba günü dibi gördü. Ons altın çarşamba günü 1691 dolara gerilerken, gram altın 991 lirayı test etti. Perşembe günü ise altın yatırımcılarının gözü kulağı kritik gelişmedeydi.

ECB'NİN FAİZ KARARI PİYASALARIN GÜNDEMİNDEYDİ

Piyasaların merakla beklediği Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı perşembe günü belli oldu. Banka faiz oranlarını 75 baz puan artırdı. Böylelikle 24 yılın en sert faiz artışı kaydedilmiş oldu.

ECB mevduat hesap oranını 75 baz puan artırarak yüzde 0.75 seviyesine çekti. Banka refinansman faiz oranını ise yüzde 1.25 seviyesine yükseltti. Böylelikle banka son 24 yılın en sert faiz artışını gerçekleştirmiş oldu. Piyasalarda beklenti de faiz oranlarının 75 baz puan artırılması yönündeydi.

Banka marjinal borçlanma oranını da 75 baz puan artırarak yüzde 1.50 seviyesine yükseltti.

Altın alacaklar dikkat! Üç kritik gelişme piyasayı hareketlendirdi...

FAİZ KARARI SONRASI KRİTİK AÇIKLAMA

Faiz kararının ardından açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, “Politika faizine öncelik veriyoruz. Hedeflerimizden uzağız daha yüksek faiz artışları mümkün” dedi.

Ayrıca Lagarde nötr faiz oranına ulaşabilmek için birkaç faiz artırımının daha gerekeceğini söyledi. Lagarde'ın faiz artışına ilişkin şahin söylemleri dikkat çekti.

POWELL'DAN ‘FAİZ ARTIŞINA DEVAM' MESAJI

Perşembe günü piyasalar tarafından takip edilen bir diğer gelişme ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıydı. Powell, enflasyonda hedefe ulaşana kadar faiz artışlarına devam edileceğini söyledi.

Altın alacaklar dikkat! Üç kritik gelişme piyasayı hareketlendirdi...

ALTIN FİYATLARINI 3 KRİTİK GELİŞME ETKİLEDİ

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Lagarde ile Powell'ın faiz artışına ilişkin mesajlarının ardından altın fiyatları hareketlendi.

Perşembe gününe 1718 dolardan başlayan ons altın öğleden sonra düşüşünü hızlandırdı. Ons altın akşamüzeri 1704 dolara kadar geriledikten sonra 1708 dolardan kapandı. ECB'nin faiz artırımı, Lagarde ve Powell'ın şahin açıklamalarının etkisiyle birlikte ons altın gerileme gösterdi.

Perşembe günü 1006 liradan açılan gram altın ons altında gerçekleşen düşüşün etkisiyle birlikte 999 liraya kadar geriledikten sonra günü 1001 liradan tamamladı.

ALTIN FİYATLARINDA 3 HAFTA SONRA BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Haftanın son işlem gününde ise altın fiyatları yükselişe geçti. Bu hafta 110 seviyesinin üzerine çıkarak 20 yılın rekorunu kıran dolar endeksi cuma günü 108.360'a inerek sert gerileme kaydetti. Doların küresel çapta değer kaybetmesi altın fiyatlarına destek verdi.

Cuma gününe 1708 dolardan başlayan ons altın 1729 dolara kadar yükseldikten sonra haftayı 1717 dolardan tamamladı.

Gram altın ise haftanın son işlem gününe 1001 liradan başladıktan sonra 1014 liraya kadar yükseldi. Gram altın haftayı 1007 liradan kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise ons altın 0.29, gram altın ise yüzde 0.58 oranında değer kazandı. Böylelikle altın fiyatları 3 hafta sonra ilk kez yükseliş kaydetmiş oldu.

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