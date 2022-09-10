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Sosyal konut projesinde geri sayım başladı: Büyük müjde için son 3 gün!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yeni sosyal konutlarımızı 81 ilimizde ve ilçelerimizde vatandaşlarımıza kazandırıyor olacağız. Gençlerimiz, emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz, asgari ücretli vatandaşlarımız aldıkları maaşla ev alabilecekler” dedi.

Ekleme: 10.09.2022 - 12:08 Güncelleme: 10.09.2022 - 12:10 / Editör: Ozge Selin
Sosyal konut projesinde geri sayım başladı: Büyük müjde için son 3 gün!
 ‘Yüz Yüze Gönül Gönüle Aksaray' programı kapsamında bir otelde vatandaşlarla bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projeleri hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız Türkiye'ye çok büyük bir müjde verecek. Bu müjde çerçevesinde de yeni sosyal konutlarımızı 81 il ve ilçelimizde vatandaşlarımıza kazandırmış olacağız. Burada gençlerimiz, emekli, şehit ve gazi yakınları ile emekli vatandaşlarımız olacak. Asgari ücretli vatandaşlarımız aldıkları maaş ile ev alabilecekler. Gençlerimiz okullarını bitirdiklerinde hayata atılacakları an yine bu sosyal konut projesinden yararlanabilecekler. Bu kasmamda da müjdemiz var.”

SOSYAL KONUT VE ARSA

13 Eylül'de hem sosyal konut, hem de alt yapılı arsa vereceklerini ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

“Alt yapılı arsa ile vatandaşlarımız bizim alt yapısını ve imar planını hazırladığımız bu arsalarda kendi evlerini yapabilecekler. Ülkemizde milyonlarca konutu müjdeleyen bir duruş var. Bugüne kadar 1 milyon 170 bin konut yapmış bir irade var. Bir tarafta da milletin namına tek bir işe imza atmayanlar var. Sürekli bir bahanelerin arkasına sığınan muhalefet var. Bu anlayış bugüne kadar hiçbir yere gitmedi. Bir tarafta bu anlayış varken her afette milletin yardımına koşan bir irade var.”

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

SOSYAL KONUT PROJESİ

Türkiye'de yaşanan kira sorunu, barınma sorunu olduğu ifade ediliyor. Bu kapsamda hükümet konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlandırdı ve 13 Eylül'de de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi açıklanacak. Söz konusu projenin 250 bin konut olacağı ifade ediliyor. Bu kampanya vatandaşımızı nasıl etkileyecek?

Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş “ben kendim yapacağım” diyorsa, onlara da “buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin” diyoruz. Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı da sağlanacak. Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz. Bunlarla birlikte inanıyoruz ki yüksek kira bedeli almak suretiyle korsanlık yapanlar da burada en büyük darbeyi yiyeceklerdir.
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