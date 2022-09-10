Metrobüs yolunda insan seli... Binlerce kişi yürüyerek evlerine ulaşmaya çalıştı!
Avcılar'da meydana gelen kazanın ardından kilometrelerce metrobüs kuyruğu oluşurken vatandaşlar çareyi metrobüs yolunda yürümekte buldu. Binlerce kişi kilometrelerce yol yürüyerek evlerine ulaşmaya çalıştı.
Avcılar Şükrübey durağında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı.
İETT kazada 85 kişinin yaralandığını açıkladı.
Kaza sebebiyle metrobüs seferleri yaklaşık 2 buçuk saat yapılamadı.
Kilometrelerce metrobüs kuyruğu oluşurken vatandaşlar çareyi metrobüs yolunda yürümekte buldu.