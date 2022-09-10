  • USD: 18,22 - 18,25
  • EURO: 18,36 - 18,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Metrobüs yolunda insan seli... Binlerce kişi yürüyerek evlerine ulaşmaya çalıştı!

Avcılar'da meydana gelen kazanın ardından kilometrelerce metrobüs kuyruğu oluşurken vatandaşlar çareyi metrobüs yolunda yürümekte buldu. Binlerce kişi kilometrelerce yol yürüyerek evlerine ulaşmaya çalıştı.

Metrobüs yolunda insan seli... Binlerce kişi yürüyerek evlerine ulaşmaya çalıştı!
Ekleme: 10.09.2022 - 00:55 Güncelleme: 10.09.2022 - 01:09 / Editör: Ozge Selin
Metrobüs yolunda insan seli... Binlerce kişi yürüyerek evlerine ulaşmaya çalıştı!
Avcılar Şükrübey durağında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı.

Metrobüs yolunda insan seli... Binlerce kişi yürüyerek evlerine ulaşmaya çalıştı!

İETT kazada 85 kişinin yaralandığını açıkladı.

Metrobüs yolunda insan seli... Binlerce kişi yürüyerek evlerine ulaşmaya çalıştı!

Kaza sebebiyle metrobüs seferleri yaklaşık 2 buçuk saat yapılamadı.

Metrobüs yolunda insan seli... Binlerce kişi yürüyerek evlerine ulaşmaya çalıştı!

Kilometrelerce metrobüs kuyruğu oluşurken vatandaşlar çareyi metrobüs yolunda yürümekte buldu.

Metrobüs yolunda insan seli... Binlerce kişi yürüyerek evlerine ulaşmaya çalıştı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Avcılar'daki metrobüs kazası sonrası da ortaya çıkmadı!
Saatlerce metrobüs yolunda kalan vatandaşlar 'İmamoğlu istifa' sloganı attı!
Tunç Soyer'den hadsiz sözler! Osmanlı'ya hakaret etti...
Metrobüs kaza yaptı, vatandaşlar yola saçıldı! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konserde eğlendi!
Metrobüs kazası nedeniyle yolda kalan yolcuları Beyoğlu Kağıthane, Güngören ve Fatih Belediyesi araçları evlerine ulaştırdı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a üstü kapalı 'ihale' tepkisi! 'Gözünün yaşına bakmam'
Bakan Soylu'dan geçmiş olsun mesajı!
Metrobüs yolunda insan seli... Binlerce kişi yürüyerek evlerine ulaşmaya çalıştı!
Bakan Karaismailoğlu'ndan metrobüs kazası açıklaması... Liyakatsız kadrolar gelince bunları yaşamaya başladık
Bakan Nebati'den 'tahıl koridoru' açıklaması...
İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 42 vatandaşımız yaralandı.
İngiltere Kralı Charles'tan ilk açıklama...
İstanbul Avcılar'da metrobüs kazası! Yaralılar var
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi Al Sumaidai tutuklandı!
İstanbullu güvende değil! Metrobüs kazasını umursamayan şoför telefonu elinden bırakmadı!
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi!
Karabük'te 72 yaşındaki CHP üyesi, il başkanlığında darbedildiğini iddia etti! Partiyi çeteler idare ediyor!
Sırp mafya suikastle öldürüldü!
İsveç'te Türk camisine taşlı saldırı!
ABD Suriye'de öldürülen teröristler için Türkçe taziye mesajı yayımladı
Milyonlarca vatandaşa destek ödemesi yapılacak! Elektrik, doğalgaz ve harcama desteği

Milyonlarca vatandaşa destek ödemesi yapılacak! Elektrik, doğalgaz ve harcama desteği

Bugün hava nasıl olacak? 9 Eylül hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 9 Eylül hava durumu

Bütün Türkiye onu konuşmuştu! Cem Muhammet Rektör Özkan ile tenis oynadı

Bütün Türkiye onu konuşmuştu! Cem Muhammet Rektör Özkan ile tenis oynadı

Okullarda maske zorunlu mu? Bakan Koca'dan açıklama

Okullarda maske zorunlu mu? Bakan Koca'dan açıklama

Yargıtay’dan emsal karar: Psikolojik şiddet artık boşanma sebebi

Yargıtay’dan emsal karar: Psikolojik şiddet artık boşanma sebebi

Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum

Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum