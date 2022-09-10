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İstanbul'daki metrobüs kazasında flaş gelişme! Görüntüler ortaya çıktı: Kötü oldum bana ambulans çağırın

İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpışmış arkadan gelen iki metrobüs daha kazaya karışmıştı. Feci kazada 99 kişi yaralanırken Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Olayın ardından kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. Metrobüs şoförü kazanın hemen öncesine yolculara "Kötü oldum bana ambulans çağırın" dedi. işte metrobüs kazasından son dakika detayları...

İstanbul'daki metrobüs kazasında flaş gelişme! Görüntüler ortaya çıktı: Kötü oldum bana ambulans çağırın
Ekleme: 10.09.2022 - 13:37 Güncelleme: 10.09.2022 - 13:38 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'daki metrobüs kazasında flaş gelişme! Görüntüler ortaya çıktı: Kötü oldum bana ambulans çağırın
Avcılar'da metrobüs kazasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. kazaya neden olan metrobüsün şoförünün, "çok kötü oldum, bana ambulans çağırın" dediği duyuluyor. saniyeler sonrasında ise metrobüs karşı şeride geçiyor.

Avcılar'da dün akşam iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 99 kişi yaralandı.


Yaralılardan ikisinin metrobüslerin sürücüleri olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili metrobüs kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Küçükçekmece yönünden gelen metrobüsün sürücüsü Mahsun K.'nin "Çok kötü oldum, bana ambulans çağırın" dediği duyuluyor.


Saniyeler sonrasında ise metrobüs karşı şeride geçiyor.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

Kalp krizi şüphesi bulunan sürücünün karşı yöne geçerek Levent T.'nin kullandığı araca çarptığı ve kazaya neden olduğu kaydedildi.

İki sürücünün de hastanede tedavilerinin sürdüğü kaydedilirken metrobüslerin kamera görüntülerinin incelendiği ve kazanın kesin nedeninin bu incelemeler sonucu ortaya çıkacağı vurgulandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR!

Saat 18.40 sıralarında meydana gelen kaza sonucu hatta seyir halinde bulunan metrobüsler henüz nedeni belli olmayan şekilde kafa kafaya çarpıştılar.

AMBULANSLAR SEVK EDİLDİ

Meydana gelen kaza sonrasında Avcılar, ve çevre ilçelerden itfaiye ve ambulanslar sevk edildi.


SEFERLER BİR SÜRE DURDURULDU

Avcılar'da yaşanan metrobüs kazası nedeniyle, durdurulan seferler bir süre sonra tekrar başladı.

Yolcuların ise metrobüs yolundan yürüyerek duraklara ulaşmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar'da meydana metrobüs kazası nedeniyle, metrobüs seferleri durdu.

İNEREK YOLDAN DURAKLARA YÜRÜDÜLER

Yolda bekleyen metrobüsteki vatandaşlar araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı.

Vatandaşların metrobüs yolundan yürüdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN YENİ AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Avcılar'da dün meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 hemşehrimizden 88'i şükürler olsun taburcu oldu. 3 yaralımızın yoğun bakımda, 8 yaralımızın da serviste takipleri devam ediyor. Yaralı hemşehrilerimize Allah'tan şifa diliyorum." dedi.
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