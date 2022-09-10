Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Kur Korumalı Mevduat Uygulaması 1,3 trilyon liralık hacmi geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz Kur Korumalı Mevduat Uygulaması, 1,3 trilyon liralık hacmi geçti" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yaklaşık 9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz Kur Korumalı Mevduat uygulaması, bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır. Bugün gelinen noktada, Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin 489’a ulaştı" dedi.