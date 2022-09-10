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Finlandiya'dan NATO üyeliğinin bağlı olduğu Türkiye'nin talebine ret

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası NATO'ya girebilmek için çırpınan ve bunun için Türkiye'nin onayına muhtaç olan Finlandiya'dan skandal bir adım geldi. Ankara'nın daha önce reddedilen dosyaların yeniden gözden geçirilme talebi kabul edilmedi.

Finlandiya'dan NATO üyeliğinin bağlı olduğu Türkiye'nin talebine ret
Ekleme: 10.09.2022 - 13:29 Güncelleme: 10.09.2022 - 13:36 / Editör: Ozge Selin
Finlandiya'dan NATO üyeliğinin bağlı olduğu Türkiye'nin talebine ret
inlandiya Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin iadesini istediği ancak Finlandiya'nın daha önce reddettiği dosyaların yeniden gözden geçirilme talebini kabul etmedi.

'Kararlar nihai'

Finlandiya Adalet Bakanlığı Sözcüsü Sonja Varpasuo, yaptığı açıklamada, Ankara'nın, iadenin reddedildiği altı dosyanın yeniden incelenerek karara bağlanmasını talep ettiğini belirterek, 'Kararlar nihai. Türkiye'ye bu vakaların yeniden değerlendirilemeyeceği bildirildi' dedi.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'daki terörle bağlantılı 33 ismin iade edilmesini talep etmişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 20 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsveç'in şimdiye dek sadece bir kişiyi iade ettiğini, bu kişinin de dolandırıcılık suçundan arandığını belirtmişti. Bakan Bozdağ, Finlandiya'nın ise terör suçlarından istenen kimseyi Türkiye'ye iade etmediğini ifade etmişti.

Çavuşoğlu: Uymazlarsa NATO'ya almayacağız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü muhtıraya ilişkin, 'Sonuçta bu belgeye uymak zorundadırlar. Uymadıkları zaman zaten biz bunları NATO'ya almayacağız' demişti.

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