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Bakan Soylu'dan geçmiş olsun mesajı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da yaşanan metrobüs kazasıyla ilgili vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Soylu'dan geçmiş olsun mesajı!
Ekleme: 9.09.2022 - 23:54 Güncelleme: 10.09.2022 - 00:01 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu'dan geçmiş olsun mesajı!
Bakan Soylu İstanbul Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu paylaşımında 'İstanbul'da yaşanan, metrobüs kazasında yaralanan hemşehrilerimize ve ailelerine geçmiş olsun. Rabbim, İstanbul'umuzu ve hemşehrilerimizi, her türlü kazadan ve afetten uzak eylesin inşallah.' ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu'dan geçmiş olsun mesajı!
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