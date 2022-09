Bakan Kurum: “Türkiye’de her şey değişir ancak CHP zihniyeti değişmez”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Türkiye’de her şey değişir ancak CHP zihniyeti değişmez. Bizi hep haklı çıkarıyorlar” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aksaray'da gençlerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Kurum, alt gelir grubu vatandaşların, geçlerin, emeklilerin, şehit ve gazilerin ev sahibi olması için 1 milyon 170 bin konut üretildiğini söyledi. 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıklayacağı sosyal konut projesiyle ilgili konuşan Bakan Kurum, 7'den 70'e evi olmayan tüm dar gelirli vatandaşların faydalanabileceği ve ilk defa gençlere konut kontenjanı ayrılacağını ifade etti.Millet bahçeleriyle gençlere iyi bir gelecek sunmak amacıyla yeşil alanların sayısını arttırdıklarını ifade eden Bakan Kurum, "Hedefimiz kişi başı 15 metrekare yeşil alan. Bu çerçevede de Aksaray'ımıza tam 1 milyon metrekare ilave yeşil alan kazandırıyoruz. Belediyelerimizle birlikte millet bahçeleri yapıyoruz. 81 ilimizde 455 tane millet bahçemiz var. 137'sini tamamladık ve inşallah yenilerini de tamamlayacağız. İşte ülkemizde de sıklığını şiddetini her gün daha da fazla hissettiğimiz afetlerin nedeni iklim değişikliğidir. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için de siz mücadele etmek zorundasınız. Yutak alanlarınızı da arttırmak zorundasınız. Bu manada da Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli bir hedef ortaya koydular. Dediler ki '2053 yılında devletimiz, milletimizle birlikte net sıfır emisyona erişecek'. Yani ürettiğimiz karbondioksit kadar, yutak alanlarımızda bu karbondioksitleri yutacağız. Emisyonları sıfıra indirip, sizlere yaşanabilir bir gelecek bırakmak adına bu çalışmaları yürütüyoruz. İşte bu şiddetli afetlerin sebebini azaltabilmek, şehirlerin alt yapısını kurtarabilmek adına ilerliyoruz" diye konuştu.Şehirleri daha yaşanabilir hale getirmek için durmaksızın çalıştıklarını belirten Bakan Kurum şöyle devam etti:"Biz bugün TOKİ Başkanlığımızla Aksaray'ımıza tam bin 630 tane sanayi sitesi inşa ediyoruz. Gençlerimiz, üreticilerimiz her türlü üretimi yapabilecekler. Ve bu kapsamda istihdam alanları oluşacak. Gençlerimize yönelik yine burada çalışma alanları oluşacak. Robotik deneyler yapabileceksiniz. Yine TEKNOFEST kuşağı dediğim teknolojiye ulaşabileceksiniz. İnşallah yeni yapacağımız kampanya ile de yeni sanayi sitelerimizi Aksaray'ımıza kazandırmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda da yapmış olduğumuz projeler sizlerin geleceği adına çok çok önemli. İstihdam projesiyle ilişkin yine Bakanlığımız bir proje yürütmüştü ve istihdam etme zorunluluğu yeni mezun olmuş ve mezuniyeti üç yılı aşmamış gençlerimizi çalışma zorunluluğu getirdik ve bu kapsamda gerek Bakanlığımızın gerek belediyelerimizin ihale ettiği işlerde yeni mezun gençlerimizi istihdam ettik ve etmeye de devam edeceğiz.""Türkiye'de her şey değişir ancak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) zihniyeti değişmez" diyen Bakan Kurum, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sosyal konut eleştirilerine ilişkin şunları söyledi:"Bizi hep haklı çıkarıyorlar. Sevgili gençler, bugün biz bu projeyi açıklıyoruz. Diyoruz ki; 'Gençlerimiz ev sahibi olsunlar ve asgari ücretli çalışan vatandaşlarımız ev sahibi olsunlar. Cumhuriyet tarihinin yapılmış, yapılacak en büyük sosyal konut projesini yapalım' diyoruz ancak CHP zihniyeti çıkıp diyor ki; 'Gençler nasıl ev sahibi olacak?'Tabii bu zihniyet gençlere, gençliğe ve gençliğin geleceğine güvenmediği için ev sahibi olabileceğine de inanmıyor. Ev sahibi olabilecek bir projeyi de eleştirmeye kalkıyor. Sayın Özgür Özel, bu projeden gençlerin ev alamayacağından bahsediyor. Onlar tabi genelde çeşme ve musluk açmakla meşgul oldukları için bunları hayal bile edemiyorlar. Bu projelerin nasıl yapılabileceğini hayal edemezler, onların ufakları maalesef yetmez. CHP'de zihniyetine de diyoruz ki; bizi izlemeye devam edin. 13 Eylül'deki kampanyamızı sabırla bekleyin. Sayın Özgür Özel, projede detayları göreceksiniz, gençler nasıl ev sahibi oluyor, olabilirmiş siz de orada öğrenebileceksiniz. Şurada az kaldı, 4 gün daha sabrederseniz tüm detayları Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak."