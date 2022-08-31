Yunanistan'ın S-300 yalanı! Yunan gazetesi kurulan gizli planı tek tek anlattı

Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından art arda radar kilidinin atılması Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliği iyice tırmandırdı.Atina yönetimi ise Girit Adası'ndan S-300'lerden radar kilidi atıldığını inkar etti. Yunan Savunma Bakanlığı kaynaklı askeri kaynaklar "Türk medyasında değinilen gün ve saate S-300 füze sisteminin aktif olmadığını ve söz konusu günde herhangi bir NATO tatbikatının da yapılmadığını" ifade etti.Ancak Yunanistan, şimdiye kadar S-300'lerin aktif olmadığını ifade ediyordu. Bu olayın üstüne Yunan basınında S-300'lerin 'bazen aktif' olduğuna yönelik haberler yer aldı. Öte yandan Yunan basınında yer alan bir haberde S-300'lerle ilgili itiraf gibi bir açıklama geldi.S-300'lerin gizemli hikayesini anlatan gazete, S-300'lerin döneminde çok büyük başarı gösterdiği için Türkiye'nin tepkisine neden olduğunu iddia etti. Ardından da ABD'nin 'arzusu' ile Yunan ve Kıbrıs Rum kesiminin onayıyla S-300'ler Girit'e nakledilmiş.S-300'ün ilk denemelerinde mermilerin henüz atış güvenliğinin olmadığını ifade eden gazete, atışa daha sonra iki Rus teknisyenin onay verdiğini söyledi.Ancak olay bununla bitmiyor. Gazete, S-300'lerin bir limana transferi için gizli bir planın yapıldığını söyleyerek, "Denemelerin büyük bir gizlilik içinde bir NATO ülkesinde Ruslar tarafından yapılması gerekiyordu" dedi.1999 yılından beri planın işlendiğini ifade eden gazete aynı zamanda Türkiye'nin F-16'lar ile durumun fotoğraflarını çekmeye çalıştığını iddia etti. Ancak Rusya'nın kendilerine yardım ederek transferi gizemli koşullar altında gerçekleştirdiklerini söylediler.Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dün, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle katıldığı bir programda Yunanistan'a S-300 tepkisi gösterdi. Başkan Erdoğan, "Hep söylediğimiz gibi Yunanistan, bizim ne siyasi ne ekonomik ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de Yunanistan'ı kullanarak, ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz. Son günlerde yaşanan gelişmeler, bu gerçeği inkarı mümkün olmayan bir açıklıkta herkesin önüne sermiştir" dedi.Radar kilidi atıldığından bahseden Erdoğan, "Yunanistan'ın Girit Adası'na konuşlandırdığı Rus menşeli S-300 Hava Füze Sistemleri tarafından radar kilidi atılmıştır. Bir ülke uçağına radar kilidi atılması düşmanca bir davranıştır. Hele bu uçak NATO görevi icra ediyorsa bu düşmanlık doğrudan tüm üyeleriyle NATO'ya yapılmış demektir. Yunanistan hava sahamızı ihlal ve uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkartarak, aslında bize değil, NATO'ya ve müttefiklere meydan okumuştur, o kabiliyeti ve gücü varsa" sözlerine yer verdi.