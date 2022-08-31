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Thodex kurucusu Fatih Özer ne zaman iade edilecek? Bakan Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in iade sürüceni değerlendirdi. Bakan Soylu, "Oradaki mahkeme sürecine göre süre belli olacak. İki arkadaşımız orada. Bugüne kadar bize yardımcı olan bir ülke Arnavutluk." dedi.

Thodex kurucusu Fatih Özer ne zaman iade edilecek? Bakan Soylu açıkladı
Ekleme: 31.08.2022 - 12:57 Güncelleme: 31.08.2022 - 12:58 / Editör: Ozge Selin
Thodex kurucusu Fatih Özer ne zaman iade edilecek? Bakan Soylu açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in iade sürüceni değerlendirdi. Bakan Soylu, "Oradaki mahkeme sürecine göre süre belli olacak. İki arkadaşımız orada. Bugüne kadar bize yardımcı olan bir ülke Arnavutluk." dedi.

Soylu, özel okul öğretmenlerinin gerçekleştirdiği eylem sonrası çıkan olaylar ile ilgili ise, "Toplumu sivil itaatsizliğe, kargaşa itmeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu değil, 100 bin Kılıçdaroğlu gelse bunu başaramaz. Başaramayacaklar, beceremeyecekler. Eski Türkiye artık yok. Bir eylem yapılıyor, bu eylem yasaya uygun mudur, değil midir? Siz kanunsuz bir şey yapabiliyor musunuz? Bir eylemmatik ile karşı karşıyayız. Bu kişi kamuda bir öğretmen değil, velev ki olabilir. Bizim de ekdiğimiz olabilir, biz buna da bakabiliriz. Bu şahıs HDP logosu ve işaret ile sık sık eylemlere katılan kişi. Bu kişiyi polisler gözaltına aldı. Savcı bir vesile ile serbest bırakır. Dün 30 Ağustos'tu. CHP bunu gözden kaçırdı sanırım. Diğer tarafta kortej yürüyordu. Oraya taşabilirdi. Buradan beslenmeye çalışan bir muhalefet var, buradan beslenmeyin." değerlendirmesini yaptı.

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