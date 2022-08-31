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T3'e atılan iftirayı soran Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'e Kılıçdaroğlu'nun skandal cevabı! 'Benden özür dilesin!'

T3 Vakfı tarafından düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün, "T3 Vakfı'nın İBB'den fon aldığına dair iftira attığınız mahkeme kararıyla tescillendi niye özür dilemiyorsunuz?" sorusuna "T3 Vakfı nedir" karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu daha sonra "Yeni Şafak benden özür dilediği zaman ben gereğini yapacağım" diyerek soruyu geçiştirmekle yetindi.

T3'e atılan iftirayı soran Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'e Kılıçdaroğlu'nun skandal cevabı! 'Benden özür dilesin!'
Ekleme: 31.08.2022 - 18:58 Güncelleme: 31.08.2022 - 19:11 / Editör: Ozge Selin
T3'e atılan iftirayı soran Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'e Kılıçdaroğlu'nun skandal cevabı! 'Benden özür dilesin!'
T3 Vakfı'nın düzenlediği TEKNOFEST'i ziyarete giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz arasında ilginç bir diyalog gerçekleşti.

'NİYE ÖZÜR DİLEMİYORSUNUZ?'

Taha Hüseyin Karagöz, Kılıçdaroğlu'na 'T3 Vakfı'nın İBB'den fon aldığına dair iftira attığınız mahkeme kararıyla tescillendi niye özür dilemiyorsunuz?' sorusunu yöneltti.

Kemal Kılıçdaroğlu, 'T3 Vakfı hangisi bilmiyorum ki' dedi.

'T3 TEKNOFESTİ ORGANİZE EDEN VAKIF'

Bunun üzerine Karagöz, 'T3 Vakfı şuanda ziyaret ettiğiniz TEKNOFEST'i organize eden vakıf. İBB'den para aldığını iddia etmişti. Genel başkan yardımcınız mahkeme bunu yalanladı ancak bir özür gelmedi' diye konuştu.

NEREDEN KATILIYORSUNUZ?

Köşeye sıkışan Kemal Kılıçdaroğlu, 'Nereden katılıyorsunuz?' deyince Taha Hüseyin Karagöz, 'Yeni Şafak' yanıtını verdi.

Ne söyleyeceğini şaşıran Kemal Kılıçdaroğlu ise 'Yeni Şafak'a söyleyin... Mahkeme karar verdiyse ne diyeceksin' ifadelerini kullandı.

KAÇAMAK YANIT VERDİ

Karagöz, 'Bir özür açıklaması gelmedi. Ortada bir vakfın İBB'den para aldığı iddiası vardı ancak yalanlandı' diyerek süreci tekrar hatırlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise 'Yeni Şafak benden özür dilediği zaman ben gereğini yapacağım' diyerek kaçamak yanıt verdi.
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