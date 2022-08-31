Selçuk Bayraktar, Elon Musk benzetmesine cevap verdi

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, katıldığı canlı yayında Türkiye’nin teknoloji hamleleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, teknolojik gelişmelerin ülkeler için oldukça önemli olduğunu, bu alanda gelişmeyen ülkelerin halinin ortada olduğunu vurguladı.SpaceX Uzay Şirketi’nin Kurucusu Elon Musk’a benzetilen Bayraktar’a programda, “Size Türkiye’nin Elon Musk’ı diyorlar. Nasıl karşılıyorsunuz bu benzetmeyi?” sorusu yöneltildi.Bayraktar’ın cevabı ise şöyle oldu:“Biz biraz daha kendi özümüze benzemek istiyoruz. Türkiye’nin Cezeri’si olmak, Türkiye’nin Aziz Sancar’ı olmak, Türkiye’nin Fergani’si olmak bizim için daha makbul. Biz kendi medeniyetimizin o güç köklerinden beslenerek bu yürüyüşümüzü sürdürmek istiyoruz."