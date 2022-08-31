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NATO'nun 30 Ağustos kutlaması Yunan basınını çıldırttı: Böyle manşet attılar

NATO'nun Türkiye'ye yaptığı 30 Ağustos kutlaması Yunan basınını çıldırttı. NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınladığı kutlama mesajını manşetine taşıyan Yunan medyası "inanılmaz" ve "bomba" olarak yorumladı.

NATO'nun 30 Ağustos kutlaması Yunan basınını çıldırttı: Böyle manşet attılar
Ekleme: 31.08.2022 - 13:29 Güncelleme: 31.08.2022 - 13:29 / Editör: Ozge Selin
NATO'nun 30 Ağustos kutlaması Yunan basınını çıldırttı: Böyle manşet attılar
Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. NATO Müttefik Kara Komutanlığı sosyal medya hesabından dün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için bir gönderi paylaşıldı.

Türk askerlerinin fotoğrafının bulunduğu gönderide, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı etiketlenerek Türkçe olarak, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" denildi.

Paylaşımın devamında İngilizce, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız" ifadeleri kullanıldı.


YUNAN BASININI ÇILDIRTTI
NATO'nun söz konusu paylaşım Yunan medyasında geniş yankı buldu.

Ta Nea gazetesi haberi 'NATO bombası: Türkiye'yi 1922'de Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı tebrik ettiler' başlığı ile okurlarına sundu.

NATO'nun yaptığı paylaşıma ilişkin detayların yer aldığı haberde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, Türkiye için önemine değinildi. Yunan kuvvetlerine karşı kazanılan bu zaferin yurt genelinde kutlandığı belirtildi.

NATO'nun yaptığı paylaşım, Yunan medyasında "inanılmaz" ve "bomba" olarak yorumlandı.
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