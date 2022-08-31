Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret ettiği TEKNOFEST'te 'Sezgin Tanrıkulu' sorusunu geçiştirdi! 'Siz onları bırakın.'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Toplantısına Samsun'da gerçekleştirmişti.Buradan TEKNOFEST'in yapıldığı alana geçen Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin, İHA ve SİHA'la ile ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun sözlerini hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, 'Siz onları bırakın arkadaşlar.' sözleriyle geçiştirdi.