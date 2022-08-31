İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Atatürk'e büyük saygısızlık!

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Konak Meydanı’ndaki Atatürk’ün fotoğrafının da bulunduğu afişin önüne seyyar tuvalet koyması büyük tepki çekti. Atatürk’ün fotoğrafının tuvalet konularak kapatılması ‘Ata’ya saygısızlık’ olarak nitelendirildi. AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, “Atatürk’ü sevmek kuru bir sözden ibaret olmamalı. Böylesine milli değeri yüksek bir günde; bu denli bir rezalete ancak Soyer ve ekibi imza atabilirdi” diye konuşarak çok sert tepki gösterdi.

İzmir'de Konak Meydanı'nda AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle asılan ve üzerinde Atatürk ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının da bulunduğu afişin önü seyyar tuvalet ile kapatıldı.30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine katılan vatandaşların kullanması için getirilen seyyar tuvaletin afişte yer alan Atatürk fotoğrafının önüne koyulması büyük tepki çekti. Twitter'de yaşanan olayın görüntüsünü çekip paylaşan vatandaş ise, "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının önüne tuvalet koymuşlar. Bu zihniyet Atatürk'ün partisiyiz deyip İzmir'i yönetiyor" dedi."ATATÜRK'Ü SEVMEK BİR KURU SÖZDEN İBARET OLMAMALI"Konu ile ilgili SABAH'a konuşan AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, "Atatürk'ü sevmek kuru bir sözden ibaret olmamalı! En büyük sevginin yolu öncelikle saygıdan geçer! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Atamıza yapılan saygısızlığa bakın! İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla meydana astığımız ve üzerinde 251 şehidimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Sayın Cumhurbaşkanımızın olduğu afişin yanına tuvaletleri koymuş!" dedi."BU DENLİ REZALETE ANCAK SOYER VE EKİBİ İMZA ATABİLİRDİ"Başkan Sait Başdaş, "Aziz şehitlerimize, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan bu hadsizliği esefle kınıyorum. Böylesine milli değeri yüksek bir günde; bu denli bir rezalete ancak Soyer ve ekibi imza atabilirdi.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevmek, sözde değil özde yaşayan insanlar işidir. Sizi İzmirli hemşehrilerimin vicdanına bırakıyorum" diye tepkisini dile getirdi.