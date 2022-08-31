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İşte SİHA Sezgin'in ağıt yaktığı o terörist! Fotoğraflarla 'algı operasyonu' çöktü!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 'ağıt' yaktığı terörist ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Welat Çiya kod adlı terörist Hakan Arslan 2016 yılındaki hendek operasyonları sırasında etkisiz hale getirildi. Cesedi ise PKK terör örgütü mensupları tarafından toprağa gömüldü. 2021 yılında ise terörist Hakan Arslan'ın cesedine ait kemiklerin Sur İlçesi'nde yapılan bir kazı çalışmasında bulunduğu, ardından da babasına teslim edildiği öğrenildi.

İşte SİHA Sezgin'in ağıt yaktığı o terörist! Fotoğraflarla 'algı operasyonu' çöktü!
Ekleme: 31.08.2022 - 20:25 Güncelleme: 31.08.2022 - 20:28 / Editör: Ozge Selin
İşte SİHA Sezgin'in ağıt yaktığı o terörist! Fotoğraflarla 'algı operasyonu' çöktü!
2015 yılında Erzurum'dan PKK/KCK terör örgütüne katılan Hakan Arslan'ın, 05.02.2021 tarihinde Sur ilçesi restorasyonu kapsamında yapılan kazı çalışmalarında cesedine ait kemikler bulundu. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından da DNA örnekleri ile kemiklerin Arslan'a ait olduğu tespit edildi.

Welat Çiya kod adlı Hakan Arslan'a ait cesedin kemikleri teröristin babası Ali Rıza Arslan tarafından 29 Ağustos 2022 günü sabah saatlerinde Diyarbakır Adliyesi Adli Emanet bölümünden teslim alındı.

İşte SİHA Sezgin'in ağıt yaktığı o terörist! Fotoğraflarla 'algı operasyonu' çöktü!

CHP'li Sezgin Tanrıkulu ise teröristin kemiklerinin taşındığı fotoğrafı paylaşarak, arkasından 'aah ahh...' sözleriyle ağıt yaktı.

'ŞEHİTLERİMİZİN AHI ÜZERİNDE SEZGİN TANRIKULU!'

CHP'den istifa eden Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Sezgin Tanrıkulu'na tepki göstererek, '30 Ağustos Zafer Bayramında 800 şehit verdiğimiz hendek operasyonlarında askerimize kurşun sıkarken öldürülen teröriste AH çekmek de nesi… Şehitlerimizin AHI üzerinde Sezgin Tanrıkulu!' dedi.

İşte SİHA Sezgin'in ağıt yaktığı o terörist! Fotoğraflarla 'algı operasyonu' çöktü!

HDP'Lİ GERGERLİOĞLU'NDAN ALGI OPERASYONU

Terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da, 'Ekseriyetle Kürtler ne yaşamış ki diye soruyorsunuz? İşte cevap burada!' paylaşımı ile gerçeği çarpıtarak algı operasyonuna girişmişti.
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