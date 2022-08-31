Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi! Türkiye’nin gündemine oturmuştu!

Bursa'da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilerek Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alınan 9 yaşındaki Cem Muhammet A. yaşadığı travmaları atlattı.Diyetisyen eşliğinde beslenen Cem Muhammet burada 2 kilo daha alarak 23 kiloya ulaştı.Arkadaşlarına 'Ben burada çok mutluyum' diyen Cem Muhammet, bütün sosyal etkinliklere katılıyor, geçmişte yaşadığı sıkıntılı günlerin acısını oynayarak çıkartıyor.Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzman ekipler tarafından da 24 saat aralıksız takip edilen Cem Muhammet kendisine gösterilen ilgiden memnun.Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce Cem Muhammet'e her türlü destek veriliyor.Cem Muhammet'in okula hangi sınıftan nasıl başlayacağı konusunda uzmanların değerlendirmesi sürdüğünü belirten görevliler, 'Şu anda Cem Muhammet'in 4'üncü sınıfta veya ortaokul 1'e başlaması gerekiyordu.Hiç okula gitmediği için nereden nasıl başlayacağının milli eğitimdeki uzmanlar değerlendiriyor.Çocuk evine öğretmen gelerek eğitim vermesi veya birinci sınıftan başlaması söz konusu. Henüz karar verilmedi' diye konuştu.Antalya İl milli Eğitim Müdürlüğü ise Cem Muhammet'in ilkokul birden mi başlayacağını yoksa çocuk evinde mi eğitim alacağına henüz karar vermediklerini söyledi.Bunun için önümüzdeki hafta karar vereceklerini de belirten uzmanlar, 'Cem Muhammet'in 4 yıllık bir kaybı söz konusu.Biz bu kaybı en kısa sürede kapatması ve yaşıtları ile arasındaki farkı kapatması için gerekeni yapacağız' diye konuştu.