CHP'nin kanalında tepki çeken savunma sanayii yorumu! Temeli Kenan Evren döneminde atılmış

TEKNOFEST bu yıl Samsun'da gerçekleşiyor. Türkiye sınırları dışından da binlerce kişinin koşarak geldiği TEKNOFEST'teki savunma sanayiinin başarılı ürünleri parmak ısırtıyor. 2023'te göklerde göreceğimiz insansız savaş uçağı Kızıl Elma en büyük ilgiyi görenler arasında yer alıyor. Türkiye'nin son yıllarda özellikle İHA ve SİHA'larda yakaladığı büyük başarıyı değerlendiren Karar Yazarı İbrahim Kahveci, Halk TV'de bu başarının 1980'lerde atılan temel olduğunu savundu. Kahveci'nin savunma sanayiinde temelin atıldığını iddia ettiği dönemde Cuntacı Kenan Evren ve ekibi yönetimdeydi.KARAR YAZARINDAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER: TEMELİ 1980'LERDE ATILDITürkiye'nin göğsünü kabartan yerli ve milli savunma sanayii üretimlerini değerlendiren İbrahim Kahveci, "Samsun'da TEKNOFEST var ya, bizim bir uçak görücüye çıkmış, yerli ve milli Kızıl Elma diye. Savunma sanayiinde Türkiye büyük bir başarı elde etti. Ama bu savunma sanayiinin temeli 1980'lerde atıldı. Ağacı ne yaparsınız, fideyi dikersiniz, 10 yıl meyve almazsınız oradan belki de... Ağaç 15 yıl sonra meyvelerini vermeye başlar. Savunma sanayiinde de şimdi meyveler veriliyor." dedi.12 EYLÜL 1980'DE CUNTACILAR YÖNETİME EL KOYMUŞTU!Türkiye, 12 Eylül 1980'de tarihinin en karanlık günlerinden birini yaşamış, Kenan Evren ve ekibi meşru hükümete darbe yaparak yönetime el koymuştu. Sağ ve sol kesimden binlerce insan o dönemde idam edilmiş, Türkiye onlarca yıl geriye sürüklenmişti.