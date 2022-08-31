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CHP'li belediyeden prestij fiyaskosu! 11 milyonluk merkez 2. kez çöktü

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi’ni ‘Benim prestij projem’ diye tanıttı. Merkezi 7 yılda zar zor tamamladı. 11 milyonluk merkezin önce temeli, şimdi de yolları çöktü

CHP'li belediyeden prestij fiyaskosu! 11 milyonluk merkez 2. kez çöktü
Ekleme: 31.08.2022 - 09:16 Güncelleme: 31.08.2022 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyeden prestij fiyaskosu! 11 milyonluk merkez 2. kez çöktü
Bursa Mudanya'da 2014 yılından bu yana Belediye Başkanlığı yapan ve kente hizmet veremediği için ağır eleştirilere maruz kalan CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, tam 7 yılın ardından ancak ilk etabını bitirebildiği Yıldıztepe projesiyle bir kez daha gündemde.

Geçtiğimiz aylarda tesislerin temelinde oluşan büyük göçükler nedeniyle açılışı yapılan ancak faaliyete bir türlü geçirilemeyen sosyal yaşam merkezinin bu kez yürüyüş yolları çöktü. Toplam 11 milyon TL'ye mal olan proje hiç kullanılamadan harabeye döndü.

Denize nazır yapılan ancak ne dükkânların ne de oturma alanlarının denizi görmediği için eleştirilen merkezin ilk etabının tamamlandığını müjde diye duyuran CHP'li Başkan Türkyılmaz, geçtiğimiz aylarda tesisler için gösterişli bir açılış yapmıştı. Ama tesisler bir türlü halkın kullanımına açılmadı.


Etrafı tel örgülerle kapatılan sosyal yaşam merkezinin temelindeki büyük göçükleri görüntülemiş ve kamuoyuyla paylaşaılarak, tesislerin neden kullanıma açılamadığını gözler önüne serilmişti.

Çıkan haberlerin ardından o göçükler, hiçbir teknik analiz yapılmadan doldurulmuştu. Temelde oluşan göçükleri betonla doldurarak yeni taşlarla üstünü kapatan ve vatandaşların canını tehlikeye atan CHP'li Türkyılmaz'ın prestij projesi adeta yerle bir oldu.

Tesislerin içinde vatandaşların yürüyüş yapabilmeleri için düzenlenen yollarda 1 metreden daha derin göçükler oluştu.

Yapımı tam 7 yıl süren ve 7 günde çöken Sosyal Yaşam Merkezine henüz tek bir adım bile atamayan Mudanyalılar yolların çökmesiyle bir büyük hayal kırıklığına daha uğradı.

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