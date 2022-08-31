CHP’li Bandırma Belediyesi’nden şehit babasına büyük ayıp

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde yaşayan ve oğlu Ramazan Kocadağ, 1992 yılında vatani görevini yaparken Siirt'in Eruh ilçesinde şehit olan İbrahim Kocadağ (74) evinin önündeki bağımsız alana yukardan çöp atıldığı gerekçesiyle, 2 metreye 6 metre ebatlarında, derme çatma bir sundurma yaptırdı.CHP'li Bandırma Belediyesi sundurma ile ilgili suç duyurusunda bulununca ise şehit babası Kocadağ hakkında, yapı ruhsatı alınmadan veya ruhsata aykırı bina yaparak imar kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bandırma 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Gelen tepkiler üzerine kendisi de avukat olan CHP'li Belediye Başkanı Tolga Tosun, 'Sorunun çözümü için talimatımızı verdik. Mağduriyet yaşamana izin vermeyeceğiz' sözünü verdi. Şehit babasına belediye tarafından kesilen 7 bin liralık kaçak yapı cezası tahsil ettirilmedi. Ancak belediye tarafından dava ile ilgili bir adım atılmadı.Son duruşmada kendini savunan şehit babası İbrahim Kocadağ, 'Evimin arka bahçesine yukarıdan çöp ve yağmur suları gelmesin diye sundurma yaptırdım. Bunun suç olduğunu bilmiyordum. İmar barışına da başvurmadım. Suç işleme kastım yoktu. Mahkemeden beraatimi talep ediyorum' dedi. Mahkeme şehit babası İbrahim Kocadağ 1 yıl hapis cezası verdi. Hapis cezası 6 bin lira adli para cezasına çevrilirken, belediyenin avukatına da 5 bin 100 lira vekâlet ücreti ödenmesine karar verildi.Belediyenin kestiği 7 bin liralık cezanın tahsil edilmediğini anlatan şehit babası İbrahim Kocadağ, 'Ceza benden tahsil edilmedi. Ancak yargılandığım davada toplam 11 bin 100 lira ceza çıktı. Eğer adli para cezasını ödeyemezsem 74 yaşında hapse gireceğim. Belediye başkanı keşke sözünde dursaydı. Suç duyurusunda bulunmasalardı dava açılmayacaktı. Dava açıldıktan sonra şikayetlerini geri çekebilirlerdi. Çekmediler' diye konuştu. Kocadağ, 'Hem 6 bin lira adli para cezası hem de belediye avukatının 5 bin 100 lira vekalet ücretini ödemek zorundayım. Benim için çok zor olacak. 6 bin liralık adli para cezasını 24 ay eşit taksite böldüler. Taksitlerden birini ödeyemezsem hapse gireceğim. Çok üzgünüm. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı' diye konuştu.Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Ak Parti Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin, 'CHP'li Bandırma Belediye Başkanı'na sadece 'yazıklar olsun' diyorum. CHP terör örgütü sempatizanlarının oyunu alabilmek için mi şehit babasına zulüm yapıyor? Gücünüz şehit babasına mı yetti? Bu mu sizin Atatürkçülüğünüz? Atatürk 'ün emaneti CHP'yi ne hale getirdiniz? 6 oku hangi ilkelerle değiştirdiniz böyle?' diye tepkisini dile getirdi. Şahin, 'Bandırma'da evine, iş yerine ruhsatsız eternit eklenti yapan bir tek şehit babası mı var?Bandırma'nın bütün binalarının balkonu, bahçesi çatısı ruhsatlı mı? Belediyenin suç duyurusunda bulunma zorunluluğu yok. Savcılığa suç duyurusunda bulunmayabilirlerdi. Suç duyurusu olmasaydı dava açılmayacaktı. Bütün belediyelerde yüzlerce dosya oluyor. Ayrıca şehit babasının yargılandığı davaya sadece dilekçe verdiğinizde avukatlık ücreti oluşmuyor. Belediyenin 'şikayetimizi devam ediyor. Davaya katılmak istiyoruz' şeklinde talebi olmasaydı avukatlık ücreti de çıkmazdı' dedi.1992 yılında Siirt Eruh'ta şehit olan Dursunbeyli J. Er Ramazan Kocadağ'ın adı 2017 yılında Bandırma Belediyesi tarafından 17 Eylül Mahallesi'ndeki çocuk parkına verilerek ölümsüzleştirilmişti.