Bursa'da terminale yıldırım düştü! Vatandaşlar büyük korku yaşadı!

Bursa'da öğleden sonra aniden gökyüzünü kaplayan kara bulutlar, yoğun yağmur ve şiddetli rüzgarıda beraberinde getirdi. Özellikle Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur bazı cadde ve sokakları göle çevirdi.AFAD'DAN AÇIKLAMA: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZAFAD yaptığı açıklamada, 'Bursa'nın Mudanya ve Osmangazi ilçeleri başta olmak üzere il genelinde aşırı yağışlar yaşanmıştır. Osmangazi ilçesinde bulunan Bursa Otogarı'na yıldırım düşmesi sonucunda çatının bir kısmında çökme meydana gelmiştir. Bursa Valimizin koordinesinde ve ilgili ekipler olay bölgesine yönlendirilmiş olup, can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.' dedi.Aynı saatlerde Bursa Şehirlerarası otobüs terminalinde ise Yıldırım paniği yaşandı. Terminalin çatısına düşen yıldırım çatının çökmesine neden olurken vatandaşlar büyük bir panik ve korku ile sağa sola kaçıştı.İlk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.BURSA'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİBursa'da sağanak yağış ve sel Mudanya'da da hayatı felç etti. Sel suları otomobilleri sürükledi, karayla deniz birleşti. Gemlik'te sel sularında kalan sürücünün imdadına ise polisler yetişti. Saat 15.30 sularındaki sel, dereleri taşırdı.Özellikle Halitpaşa ve Ömerbey Mahallesi sağanak yağıştan etkilendi. Mudanya'da ana caddeler de sular altında kaldı.Halitpaşa Mahallesi'nde sel suları sebebiyle karayla deniz birleşti.Bazı otomobiller de sel sularında sürüklenerek hasar gördü. Buski, itfaiye ve AFAD ekipleri ihbarlar üzerine tıkanan rögarları açmak ve mahsur kalanlara yardım etmek için seferber oldu.İlçede herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığı, maddi hasar bulunduğu bildirildi.TARIM ALANLARI DA BÜYÜK ZARAR GÖRDÜÖte yandan sağanak, sel, fırtına ve dolu ekili tarım alanlarına da büyük zarar verdi. Şehrin kuzeyinde merkez Osmangazi ilçesinin köylerinde, üzüm, incir, domates, kavun, karpuz bahçelerinde büyük zarar meydana geldi.YAŞLI ADAM SON ANDA SEL SULARINDAN KURTULDUMerkez Osmangazi ilçesi Karabalçık köyünde de sel suları araçları sürükledi. Tarladan erik hasadından dönerken kamyonetiyle sel sularında mahsur kalan 65 yaşındaki Ömer Eydi de zor anlar yaşadı. Genç bir köy sakini, 'Ömer Amca diğer kamyonete bin' diye bağırarak yaşlı adamı yönlendirdi. Yaşlı adam son anda sel sularından kurtuldu.Öte yandan Mudanya'da da bir çok noktada araçlar sel sularıyla birlikte sürüklendi. Bu anlar vatandaşlar tarafından kamerayla kayıt altına alındı.