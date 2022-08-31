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Bolu'da çocukları tuvaletteki delikten izleyen şahsa suçüstü

Atatürk Orman Parkı'ndaki tuvaletlerde bulunan deliklerden çocukları izleyen şahıs, güvenliğe şikayet edildi. Şahsı takibe alan görevli, ekiplere teslim etti.

Ekleme: 31.08.2022 - 13:00 Güncelleme: 31.08.2022 - 13:08 / Editör: Ozge Selin
Bolu'da çocukları tuvaletteki delikten izleyen şahsa suçüstüBolu'nun Aşağısoku mahallesinde bulunan Atatürk Orman Parkı'ndaki tuvalette çocuk tacizi yaşandı.

Tuvaleti kullanan bir çocuk, bölmeler arasındaki kırıklardan izlendiğini fark etti.

Cep telefonuyla kendisini izleyen şahsı kaydeden çocuk, parkın güvenlik görevlisi Burhan Türk'ün yanına giderek görüntüleri izletti.

Olay yerinden kaçtı
İzledikleri karşısında şok olan Türk, şahsı yakalamak için tuvalete gittiğinde Ş.M.'nin (70) olay yerinden kaçtığını gördü. Türk, Ş.M.'nin yakalanması için durumu polis ekiplerine bildirdi.

Tuvalete girerken yakalandı
Olaydan sonra 10 gün boyunca park içerisinde gözlem yapan Türk, sabah saatlerinde Ş.M.'nin tuvaletin çevresinde gezdiğini gördü. Türk, Ş.M.'yi tuvalete girdiği sırada yakaladı.

Serbest bırakıldı
İkili arasında yaşanan arbedenin ardından güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Ş.M. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Park içerisindeki tuvalet ise, kırıkların tadilatı için kısa süreli kullanıma kapatıldı.

Bolu'da çocukları tuvaletteki delikten izleyen şahsa suçüstü

'2 çocuktan şikayet aldık'
10 gün boyunca şahsı takip eden ve yakalayarak polise teslim eden güvenlik görevlisi Burhan Türk, “10 gün önce iki çocuktan şikayet aldık. Ben o gün koştum ama yetişemedim. Şahıs arabayla kaçmıştı. Kimseye bir zarar gelmesin diye 10 gündür polis ve güvenlik görevlisi arkadaşlarla turluyorduk. Bugün mesaimin bitmesine 10 dakika kala tuvaletlerin orada kendisini fark ettim. Polis gelmeden kaçmasını engelledim. Polis gelince de teslim ettim.

'10 gündür huzurum yoktu'
Hiçbir şeye aman vermek yok. Böyle şeylere hiç yok. Burada tacize falan fırsat yok. En önem verdiğimiz şey de bu. İnsanlar huzurlu bir şekilde gezsinler. Çocukların üzerine biraz fazla düşüyoruz. Başlarına bir şey gelmesin diye sürekli takip ediyoruz. Üzerime düşeni yaptım. Şimdi huzurluyum. 10 gündür huzurum yoktu. İnşallah cezasını bulur ve gereken yapılır” dedi.
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