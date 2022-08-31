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Beyaz Gazete
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Bloomberg'den dikkat çeken analiz: Türkiye enflasyona rağmen raydan çıkmıyor

Türkiye'de artan enflasyona rağmen büyüyen bir ekonominin olması dünyanın dikkatinden kaçmıyor. The Economist'in değerlendirmesinden sonra dikkat çeken başka bir analiz de ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'den geldi. Türk ekonomisinin ne olursa olsun rayından çıkmadığını söyleyen Bloomberg, Erdoğan'ın 'ihracat, üretim, istihdam' mesajını hatırlatarak Türkiye'nin G20 ülkelerinin büyüme hızını geçmiş olabileceğini ifade etti.

Bloomberg'den dikkat çeken analiz: Türkiye enflasyona rağmen raydan çıkmıyor
Ekleme: 31.08.2022 - 15:34 Güncelleme: 31.08.2022 - 15:35 / Editör: Ozge Selin
Bloomberg'den dikkat çeken analiz: Türkiye enflasyona rağmen raydan çıkmıyor
Türkiye, son zamanlarda ekonomide ciddi ivmeler kazanıyor. Batı ve ABD'de yaşanan durgunluğa rağmen Türkiye'nin büyüyen ekonomisi dünyanın da dikkatinden kaçmıyor. Geçtiğimiz günlerde İngiliz The Economist'in yazdığı haberin ardından bu defa da ABD menşeili Bloomberg'den de bir analiz geldi.



Gazete, Türkiye ekonomisinin son 20 yılın en kötü enflasyonuna rağmen büyümeye başladığına dikkat çekti.

Haberde, "Dünyanın en kötü enflasyon krizlerinden biri henüz Türkiye ekonomisini rayından çıkarmış değil" denildi.


'G20 ÜLKELERİNDEN DAHA FAZLA BÜYÜDÜ'

Ayrıca, Türkiye ekonomisinin G-20 ülkelerinin çoğundan daha fazla büyüdüğünün de düşünüldüğü ifade edildi.

'ERDOĞAN'IN ÜRETİME DAYALI EKONOMİ MODELİ'

Yine haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik modelinden de bahsedilerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, fiyat istikrarı ve para birimi pahasına ihracata, üretime ve istihdama öncelik veren bir ekonomik modeli savunuyor" denildi.

Aynı zamanda Erdoğan'ın enflasyonla başa çıkma konusunda şirketleri ve halkına çok güvendiğinden de bahsedildi.

'BÜYÜMEDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Bu ay büyümeden taviz vermiyoruz" sözlerine de atıf yapılan haberde Türkiye'nin Gayri Safi Yurt içi Hasıla'nın (GSYİH) ikinci çeyrekte yüzde 7,4 artmasının beklendiği söylenerek büyümenin muhtemelen hızlandığı da ifade edildi.

'TURİZM İYİCE GELİŞTİ'

Türkiye'nin turizmde de iyi olduğundan bahsedilerek, "Yabancıların gelişleri ve harcamaların yüzde 100'ün üstünde olmasıyla turizm iyice gelişti" açıklamasında bulunuldu.

Öte yandan Bloomberg tam ve kapsamlı bir değerlendirme için bugünkü Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamalarına işaret etmişti. TÜİK, 2022 ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Açıklamaya göre, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 büyüdü.


Financial Times: İkinci çeyrekte hızlı büyüme

Financial Times, "Türkiye ekonomisi, yükselen enflasyona rağmen büyüyor." başlığını kullandı.

Artan ihracata işaret edilen haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyümeye öncelik vermesiyle Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte hızla büyüdü." vurgusu yapıldı.
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