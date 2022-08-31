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Bakan Özer: Her koşulda hizmet alan özel eğitim öğrenci sayımız 453 bin

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Özel eğitim anaokulunda, uygulama okullarında, meslek okullarında, mevcut okulların içerisindeki özel eğitim sınıflarında, evinde hizmet alan toplam özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimiz 453 bin 29” ifadelerini kaydetti.

Ekleme: 31.08.2022 - 14:15 Güncelleme: 31.08.2022 - 14:15 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özer: Her koşulda hizmet alan özel eğitim öğrenci sayımız 453 bin
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde gerçekleştirilen EVKİT (Evde Eğitim Gören Özel Eğitim Öğrencileri için Eğitim Kiti) Dağıtım Töreni'ne katıldı.

2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının hızlandırıldığını hatırlatan Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının 2022 yılı yaz ayında büyük bir gayret gösterdiğini ifade etti.

"OKULLARA GÖNDERİLEN 3,1 MİLYAR LİRANIN ANCAK YARISININ KULLANILABİLDİ"

Bir sonraki eğitim öğretim yılında hazırlanan yardımcı kaynakların ders kitaplarının içerisinde olacak şekilde süreci tek bir kitapla yürüteceklerini belirten Bakan Özer, okullara gönderilen 3,1 milyar liranın ancak yarısının kullanılabildiğini söyledi.

"Bu yaz özellikle deprem güçlendirme ve yık-yap çerçevesindeki okullarımızın yapımıyla ilgili de çok başarılı süreç götürdük. Yaklaşık 450 okulu elden geçirdik. Bunların 198'i yık-yap veya yeni yapılan okullar. Geriye kalan okullarda deprem dolayısıyla güçlendirme ihtiyacı olan okullar" diyen Bakan Özer, bin 407 bağımsız anaokulu ile 11 bin 100 ana sınıfının yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin hizmetinde olacağını kaydetti.

"HER KOŞULDA HİZMET ALAN, ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİ SAYIMIZ 453 BİN"

Attıkları tüm adımların odağının fırsat eşitliği olduğunu vurgulayan Bakan Özer, "Şu anda bizim önceliğimiz kaynaştırmadır. O çocuklarımızın akranlarıyla birlikte eğitim ortamlarında yer almasıdır. Eğer bu mümkün değilse özel eğitim anaokulunda, uygulama okullarında, meslek okullarında, bu mümkün değilse mevcut okulların içerisinde özel eğitim sınıflarında eğitim almaları, bu mümkün değilse hastanede, bu mümkün değilse evinde hizmet alan toplam özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimiz 453 bin 29. Yıllarca örnek gösterilen Finlandiya'daki tüm eğitim kademelerindeki öğrenci sayısı 600 binler civarında. Biz sadece özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın toplam sayısı 453 bin 29" ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLUNDA İLERLENMESİ İÇİN EN FAZLA AĞIRLIK VERMEMİZ GEREKEN ŞEY EĞİTİM"

Son 20 yılın eğitimde antidemokratik uygulamalarının kaldırıldığı bir dönem olduğunu anlatan Bakan Özer, "Bu ülkenin çok daha müreffeh olması için çizilen güçlü Türkiye yolunda ilerlemesi için en fazla ağırlık vermemiz gereken şey eğitim. Eğitimde de nitelikli eğitim ve eğitimde fırsat eşitliliğinin güçlendirilmesi. Bakanlığımız geçmişte olduğu gibi bu odakta muzlarındaki yükün ağırlığının farkında olarak ve gece gündüz demeden, geceyi gündüze ilave ederek, zorluklara göğüs gererek ama kafasında bu ülkenin çok daha güçlü olması için gerçekleşen hikayenin bir parçası olma mutluluğuyla çalışmaya devam edecek" diye konuştu.

Bakan Özer'in konuşmasının ardından eğitim kitlerini taşıyan iki tır uğurlandı.
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