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Bakan Nebati: En yüksek büyüme kaydeden 2. ülke olduk

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya üzerinden bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme verisini değerlendirerek "Ekonomimiz yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda reel olarak ilk çeyrekteki kuvvetli büyüme performansımızın da üzerinde yüzde 7,6 büyümüştür. Böylece Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içerisinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur." dedi.

Ekleme: 31.08.2022 - 12:22 Güncelleme: 31.08.2022 - 12:26 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati: En yüksek büyüme kaydeden 2. ülke oldukHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya üzerinden bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme verisini değerlendirdi. Bakan Nebati paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İkinci çeyrekte sadece kuvvetli büyüme performansı göstermedik, aynı zamanda 5 çeyrektir devam eden dengeli büyümeyi bu dönemde de sürdürdük. Son 2,5 yıldır makine ve teçhizat yatırımlarındaki güçlü yıllık artış bu dönemde de yüzde 17,8 ile devam etmiştir. Bu gelişmeyi üretim kapasitemizin artırılması açısından olumlu değerlendiriyoruz. Büyümedeki kuvvetli seyrin iş gücü piyasasındaki yansımaları yılın ilk yarısında görüldü. Bu dönemde geçtiğimiz yıl sonuna kıyasla yaklaşık 900 bin kişilik ilave istihdam sağlandı ve işsizlik oranı yüzde 10,3'e düştü. Büyümeyi ve istihdamı önceliklendiren, üretimi ve ihracatı destekleyen Türkiye Ekonomi Modeli ile elde ettiğimiz bu kazanımlar yılın kalan döneminde de sürecektir. Artık ekonomimizin alamet-i farikası dengeli, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümedir" ifadelerini kullandı.
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