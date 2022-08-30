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Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul ve Ankara Valilikleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı programları nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Ayrıca, bugün saat 06.30 itibariyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.

Ekleme: 30.08.2022 - 09:51 Güncelleme: 30.08.2022 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldıBugün saat 06.30 itibariyle polis ekipleri, kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi'ne çıkan yolları kapatarak araç geçişine izin vermedi.

Sürücüler ise daha önceden belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirildi. Vatan Caddesi'nin saat 14.00'te trafiğe açılması bekleniyor

30 AĞUSTOS KAPALI YOLLAR HANGİLERİ?

İstanbul ve Ankara Valilikleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı programları nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kutlama programları nedeniyle saat 06.00-14.00 arasında trafiğe kapanacak yollar şöyle sıralandı:

"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan, Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Hal Yolu Güneyden gelip Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak."

Bu kapsamda, Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.
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