  • USD: 18,20 - 18,23
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kazaya müdahale eden jandarmadan duygulandıran hareket!

İstanbul'da Yeni Havalimanı Yolu'nda bir taksi ile motosiklet çarpıştı. Motosiklette bulunan Türk Bayrağını gören jandarma, bayrağı önce öptü ardından aracına aldı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ekleme: 30.08.2022 - 09:46 Güncelleme: 30.08.2022 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
Kazaya müdahale eden jandarmadan duygulandıran hareket!
Eyüpsultan, İstanbul Yeni Havalimanı Yolu'nda taksinin çarptığı motosikletteki Türk Bayrağını gören jandarma, bayrağı önce öptü sonra da ekip aracına aldı. Taksinin çarptığı 2
motosiklette bulunan hafif yaralı 3 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza, İstanbul Yeni Havalimanı Yolu Kağıthane istikametinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TFY 84 plakalı taksi, İhsaniye mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Taksi bu sırada aynı yönde giden 2 motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletlerde bulunan 3 kişi, yola savrularak yaralandı. Taksi şoförü ise kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Kazaya müdahale eden jandarmadan duygulandıran hareket!

TÜRK BAYRAĞINI GÖREN JANDARMADAN DUYGULANDIRAN MÜDAHALE
Jandarma trafik ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Olay yerindeki jandarma trafik ekipleri, motosiklette bulunan Türk Bayrağını görünce bulunduğu yerden
alarak öptü. Bayrağı katlayan jandarma, ekip aracına götürerek muhafaza altına aldı. Kazaya karışan taksi ile motosikletler çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kazaya müdahale eden jandarmadan duygulandıran hareket!
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov istifa ediyor!
HDP'li Semra Güzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da konuşuyor!
Bakan Koca'dan TUS açıklaması!
Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor! Üç örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
TFF binasına silahlı saldırı! 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!
Ünsal Ban evinde Ankara Kuşu ile birlikte yakalandı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılelma ve Hürjet'i imzaladı
Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a 'su zammı' tepkisi
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulunuyor...
CHP'den yine ağaç katliamı! Boğaz manzarası için ağaçları kestiler
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi.
'Mangır Merdan' tartışmasında ortalık karıştı! Aşıları tam mı bunun?
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Dikkat çeken enerji vurgusu...
Enerji krizinde kemer sıkma politikası devrede: Avrupa’da önlemler sıkılaşıyor
Yunanistan'ın S-300 yalanı ortaya çıkmıştı! ABD'den Yunan tacizine kalkan...
Bakan Murat Kurum'dan Pakistan'daki sel felaketine ilişkin açıklama
Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: TB3 ve Kızılelma 2023’te göklerde
Rekabet Kurulu'na üst üste atamalar... Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!