İzmir'de sivil helikopter kalkış sırasında yan yattı

Çiğli ilçesinde sivil bir helikopterin kalkış esnasında yan yattığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter kalkış esnasında yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.İzmir' in Çiğli ilçesi Organize Sanayi bölgesinde özel bir şirkete ait helikopterin havalanmak için kalkış yaptığı sırada pervanesinin yere çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.