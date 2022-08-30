Eren Abluka İlkbahar/Yaz Operasyonları'nın bilançosu

Yurt genelinde terörle mücadele sürüyor...İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında başlatılan Yıldırım Operasyonları'nın 10 Ocak 2021 tarihinde tamamlandığını, Eren Bülbül anısına ise "Eren Operasyonları"nın başlatıldığını açıkladı.Bu kapsamda, güvenlik güçlerinin PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak için yürüttüğü operasyonlar başarıyla devam ediyor.15 Nisan 2022 tarihinde 'İlkbahar-yaz Eren Abluka operasyonları' başlatıldı.Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucularının da yer alacağı 9.159 operasyon planlandı.Bu kapsamda 7.715 operasyonun icra edilerek, yüzde 84 gerçekleştirme oranına ulaşıldığı aktarıldı.Konuya ilişkin açıklama yapan ve ayrıntıları aktaran Jandarma Genel Komutanlığı, "İnançlı, inatçı, kararlı" kelimeleriyle duyurdu.Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:"01 Ocak 2022'den günümüze;75 terörist ikna yoluyna güvenlik güçlerine teslim oldu.68 terörist etkisiz hale getirildi.Teröristlere ait 56 milyon kök kenevir, 5328 kilogram esrar, 3058 patlayıcı madde, 275 adet el bombası, 167 adet uzun namlulu roket, 61 adet mayın, 5 adet güdümlü füze ele geçirildi.340 mağara/sığınak imha edildi."