Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti ve Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tören sonrası açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:'DEAŞ'a ilk büyük darbeyi biz vurduk.Düzenlediğimiz operasyonlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgesini koruma konusundaki gücünü tüm dünyaya gösterdik. Türkiye artık darbeci zihniyetin askeri eğitim ve öğretim sistemini terk etmiştir.Küresel ve bölgesel gelişmeler ordumuzu daha fazla insan gücüyle takviye etmemiz gerektiğine işaret ediyor. Önümüzdeki dönem imkanlarımızı bu doğrultuda kullanacağız.Ülkemizi 2053'e hazırlarken en büyük güç ordumuzdur.Her sınıftan ve rütbeden askeri personelin ordumuz için kritik öneme sahip olduğu muhakkaktır.Soğuk savaşın ardından ülkemiz istikrar sağlayıcı rolünü Kuzey Afrika'dan Orta Asya'ya kadar geniş bir alana teşmil etmiştir.Sosyal medyadan dijital mecralara kadar kendini gösteren tehditlerle güvenlik kavramının kapsamı genişledi.Krizleri fırsata dönüştürme kabiliyetimiz en yüksek seviyede. Ülkemizin Akdeniz'den Karadeniz'e artan gücü yeni dönemin sonuçlarından biridir.Türkiye, dayatılan bekle-gör yaklaşımını terk etmiştir.Türkiye tehditleri kaynağında engelleme stratejisiyle artık geriden gelen değil, ön alan bir ülke haline gelmiştir.Önümüzdeki en büyük sıkıntı ekonomide yaşadığımız hayat pahalılığı meselesidir. İnşallah yıl başından itibaren hedeflerimizin somut neticelerini almaya başlayacağız.Güya müttefik olduğumuz ülkelerin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları veya bu tür tavırları sergileyenlere verdikleri destekler canımızı sıkıyor.Tehditleri kaynağında engelleme stratejisine geçerek artık geriden gelen değil, ön alan bir ülke haline geldik.İlişkilerimizin toplamındaki kar ve zarar hanesine bakarak hareket ediyoruz, bir yandan da ihtiyaçlarımıza uygun yeni ortaklıklar kurmayı ihmal etmiyoruz.'