Bayraktar TB2'den 30 Ağustos mesajı: Ay Yıldız'ı göklere kazıdı
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Bayraktar TB2, 30 Ağustos 1922 günü birliklere taarruz emri verilen Kütahya'nın Altıntaş ilçesi üzerinde Ay ve Yıldız çizdi.
Baykar'dan verilen bilgiye göre, Bayraktar TB2, Kurtuluş Savaşı'nın en büyük muharebelerinden olan Büyük Taarruz'un olduğu bölgede havada ayyıldız çizecek şekilde rota belirledi.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemi çerçevesinde uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB2'nin Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne hizmet verdiği bildirildi.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemi çerçevesinde uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB2'nin Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne hizmet verdiği bildirildi.