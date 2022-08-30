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Başkentte su deposundaki patlama göçüğe neden oldu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde su deposunda yaşanan patlama sonrası yaşanan göçük nedeniyle 2 kişi yaralandı.

Ekleme: 30.08.2022 - 11:54 Güncelleme: 30.08.2022 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
Başkentte su deposundaki patlama göçüğe neden olduAlınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Gazi Mahallesi, Gümüşlü Caddesi ile Gülten Sokak'ta bulunan su deposunda patlama meydana geldi.

Yaşanan su baskını sonucu bir binanın istinat duvarı çökerken yolda da çökme meydana geldi. Bölgede bulunan bir binanın giriş katları da su ile doldu. Yaşanan su baskını sırasında iki kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri binaların zemin katına suyu boşaltmak için çalışma başlattı.

Başkentte su deposundaki patlama göçüğe neden oldu

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