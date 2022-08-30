Bakan Soylu: Diyarbakır'da 431 kilo esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da polis ekiplerince durdurulan 2 araçta 431 kilo esrar ele geçirildiğini duyurdu.Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu ticaretine Diyarbakır'da bir darbe daha. Gençlerimizi zehirlemenize fırsat vermeyeceğiz. Ergani yolunda durdurulan 2 şüpheli araçta, 431 kilo esrar ele geçirildi. 2 kişi gözaltında. Diyarbakır emniyetimize tebrikler" dedi.