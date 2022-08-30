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Bakan Soylu: Biz LGBT değil Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende Türkiye'nin geleceğini Avrupa'nın belirlemeyeceğini, askerin, polisin operasyona Ayetel Kürsi okuyarak çıktığını vurgulayarak, "Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz, biz Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz. Bu milleti tanımıyorlar" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: Biz LGBT değil Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz
Ekleme: 30.08.2022 - 12:33 Güncelleme: 30.08.2022 - 15:58 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu: Biz LGBT değil Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Zafer Meydanı'nda düzenlenen 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada vatandaşları selamladı.

Türkiye'nin geleceğini Avrupa'nın belirlemeyeceğini vurgulayan Soylu, 'Vallahi millet belirleyecek, bu milletin bu yüce gönlü belirleyecek. Cenab-ı Allah'ın da izniyle inşallah Cumhurbaşkanımız balkon konuşmasına çıktığında Amerika'nın başkanı dahil dünyanın bütün liderleri sıraya girecekler' diye konuştu.

'Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz, biz Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz'
Soylu, askerin, polisin operasyona Ayetel Kürsi okuyarak çıktığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

'Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz, biz Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz. Bu milleti tanımıyorlar. Biraz önce Dumlupınar'dan geldik. Dumlupınar'da 19-20 yaşındaki çocukların bu ülke için babalarıyla beraber nasıl şehadete yürüdüklerine hep beraber şahit olduk. Onlar, bu ülkeyi kolay bir ülke zannediyorlar hiç endişe etmeyin, hiç merak etmeyin' dedi.

'Erdoğan'ın Türkiye için yapacak çok işi var'
AK Parti'nin ülke için yapacak çok işi olduğunu vurgulayan Soylu, 'Cumhur İttifakı'nın Türkiye için yapacak çok işi var. Milletimizin Türkiye için yapacak çok işi var. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için yapacak çok işi var. 2023'e hazır mısınız? 2023'te sandıkları patlatmaya hazır mısınız? Allah bizi milletimize mahcup etmesin. Allah bizi size mahcup etmesin. Allah bizi gelecek nesillerimiz ve geçmişlerimize mahcup etmesin' ifadelerini kullandı.
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