Bakan Kasapoğlu: Cumhuriyeti gençlerimizle güçlendirerek payidar kılacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Zafertepe’de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasında şu ifadeleri kullandı:"Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu şanlı mücadeleye omuz veren istiklale aşık ecdadımızı rahmetle yad ediyorum. Ne mutlu bizlere ki şanla, şerefle dolu bir tarihimiz var.Kutlamaya doyamadığımız bayramlarımız, şölenlerimiz var. Elbette bu şanlı tarih sadece zaferlerle değil meşakkatle can vererek büyük bir özveri ile yazılmıştır.Özellikle bugün sözlerimin başında üzülerek ifade edeceğim. Her daim bu faaliyetlerde bizlerle beraber olan bir amcamızı az önce kaybettik. Çanakkale gazisi Hüseyin Kaçmaz’ın oğlu olan Turgut Amcamız Çanakkale’de, Sarıkamış’ta her nerede gençlik varsa hep yanımızdaydı. Bu anlamlı günde hemen yanı başımızda onu ahirete irtihaline şahit olduk.'NESİLDEN NESİLE AKTARILAN PEK ÇOK MÜCADELEYE ŞAHİT OLDUK'Anadolu’ya geldiğimiz günden itibaren bu kutlu coğrafyayı yurt edinirken şehitler verdik. Gazilerimiz oldu, asırlar süren, nesilden nesile aktarılan pek çok mücadeleye şahit olduk. Gün oldu haçlı taarruzlarıyla karşılaştık. Gün oldu Moğol zulmüyle uğraştık. Yemen’de, Trablusgarp’ta, Çanakkale’de vatan uyguna hiçbir surette geri adım atmadık. Millet olarak hiçbir zaman duruşumuzdan asla taviz vermedik. Tarih yolculuğundaki bu kutlu yürüyüşümüzden vazgeçmedik.Memleket sevgisinin adanmışlıktan alın terinden geçtiğine inanıyoruz. Milli mücadelemizin öncüsü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'vatanını en çok seven işini en iyi yapandır' sözünü ilke olarak görüyoruz.'PEK ÇOK ALANDA ÇALIŞMA YAPTIK'Eğitimde, sağlıkta, sporda, enerjide ve tüm alanlarda devrim niteliğinde pek çok çalışma yaptık. Bu Türkiye’nin yükselişini istemeyenler için bir hayal kırıklığı oldu. Onlar biliyor ki Türkiye makus talihin en güçlü umududur. Onlar biliyor ki ay yıldızın gölgesi çaredir, umuttur, mazluma dost, haine ise korkudur. Bu tarih boyunca böyle olmuştur. Bundan sonra da ecdadımıza bize emanet olan medeniyet kervanını yürütmek, yükseklerde tutmak bu millete nasip olacaktır.'GENÇLERİ 15 TEMMUZ'DA EN ÖNDE GÖRDÜK'Çanakkale’de siperleri iman dolu göğsü ile en önde tutan gençlerdi. Kuvayi milliye saflarında düşmana ilk kurşunu sıkan gençleri 15 Temmuz’da en önde gördük. Büyük taarruz için kendini siper eden gençler her biri bu milletin cesur, dirayetli ve yiğit gençlerinin sembolüdür. Vatan için çarpışmak kadar mühim bir mesele varsa o da vatan için çalışmaktır. Bizler gençlerimizle birlikte daha çok çalışarak, üreterek, Türkiye Cumhuriyeti 100. yılda nasıl güçlüyse bundan sonra yine omuzlarımızda Cumhuriyeti güçlendirerek gençlerimizle birlikte ilelebet payidar kılacağız.Gençlerimizin ecdadına olan vefası inanıyorum ki bu güçlü geleceğin en önemli sembollerindendir. Gençlerimiz var oldukça kardeşliği ortaya çıktıkça bu ülkenin yarınlara olan yürüyüşünü hiçbir güç durdurmaya asla gücünü kudretini yetiremeyecektir. Bizler gençlerimizle birlikte gençlerimizin bize ihtiyacı olduğu her alanda onların yanı başında olmaya bir yol arkadaşı olarak devam edeceğiz."