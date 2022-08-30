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Bakan Kasapoğlu açıkladı! '30 Ağustos ile bir memleket küllerinden doğmuştur'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 30 Ağustos 1922'de kazanılan zaferle bir milletin küllerinden yeniden doğduğunu ifade ederek, "30 Ağustos'ta kazanılan sadece bir muharebe değildir. 30 Ağustos'ta inanç emperyalizme, fedakarlık sömürüye, azim pragmatizme, kararlılık teknolojiye, merhamet zulme galip gelmiştir” dedi.

Bakan Kasapoğlu açıkladı! '30 Ağustos ile bir memleket küllerinden doğmuştur'
Ekleme: 30.08.2022 - 20:58 Güncelleme: 30.08.2022 - 21:02 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kasapoğlu açıkladı! '30 Ağustos ile bir memleket küllerinden doğmuştur'
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl kutlamalarına katıldı.

Dumlupınar ilçesindeki Zafertepe Abidesi'nde düzenlenen törene, Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ile binlerce kişi katıldı. Zafertepe Abidesi'ndeki çelenk töreninin ardından Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler yürüyüş korteji ile törenlerin yapılacağı alana geldi.

Bakan Kasapoğlu açıkladı! '30 Ağustos ile bir memleket küllerinden doğmuştur'

Buradaki programa katılanları selamlayan Bakan Kasapoğlu, 30 Ağustos 1922'deki Büyük Taarruz ile birlikte Türk milletinin yeniden küllerinden doğduğunu söyledi. Kasapoğlu, 'Bugün de içeride ve dışarıda maruz kaldığımız türlü oyunlara rağmen bizi yürüyüşümüze kararlılıkla devam ettiren bir güç var. Bu gücün kaynağı kadim geleneğimiz, güçlü inancımız ve şanlı tarihimizdir. Bu samimiyet bize Malazgirt'te şanlı bir zafer bağışladı ve Anadolu'nun kapılarını açtı. Ve bu anlayış bize bundan bir asır önce 30 Ağustos 1922'de yeni bir şanlı zafer ve hürriyetimizi kazandırdı. 30 Ağustos'ta kazanılan sadece bir muharebe değildir. 30 Ağustos'ta inanç emperyalizme, fedakarlık sömürüye, azim pragmatizme, kararlılık teknolojiye, merhamet zulme galip gelmiştir. 30 Ağustos ile bir memleket adeta küllerinden doğmuştur. 30 Ağustos, bütün mazlum milletlere ilham veren bir varoluş mücadelesidir” dedi.

Bakan Kasapoğlu açıkladı! '30 Ağustos ile bir memleket küllerinden doğmuştur'

Gençlere seslenen Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin yürüyüşünü durmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirterek şunları söyledi:
'Kutlu yürüyüşte bizim gücümüz, ilhamımız ve aynı zamanda yol arkadaşımız sizlersiniz. Çünkü tarih boyunca milletimizin sahip olduğu azim, kararlılık ve dinamizmin membaı daima gençler olmuştur. Çanakkale'de siperleri iman dolu göğsüyle tutanlar da gençlerdi; Sakarya'da düşmanı sürüp vatan toprağından çıkaranlar da. Kuvvayı Milliye saflarında düşmana ilk kurşunu sıkanlar da gençlerdi. Büyük Taarruz'da vatan için, istiklal için canını siper edenler de. Ecdada olan vefanız ve hürmetiniz, Türkiye adına umut ve heyecan vericidir. Sizler var oldukça, birbirinize dost ve kardeş oldukça, ülkenize, değerlerinize sadakatle sahip çıktıkça Allah'ın izniyle Türkiye'nin yürüyüşünü durdurmaya kimsenin gücü yetmez.'

Bakan Kasapoğlu açıkladı! '30 Ağustos ile bir memleket küllerinden doğmuştur'

Konuşmaların ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı nedeniyle düzenlenen programda Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği SoloTürk gösteri uçuşu yaptı.

Tören alanını dolduran binlerce kişi Kütahya semalarında gösteri yapan SoloTürk'ü ilgiyle izlerken, nefes kesen anları cep telefonlarına kaydetti.

Bakan Kasapoğlu açıkladı! '30 Ağustos ile bir memleket küllerinden doğmuştur'

SoloTürk'ün uçuş gösterileri sırasında mehter marşı çalındı.

Hemen ardından havalanan Jandarma Genel Komutanlığı, Çelik Kanatlar helkopteri ve Özel Asayiş Komutanlığı ekiplerinin 'üzüm salkımı' gösterisi de ilgiyle izlendi.
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