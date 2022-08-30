Avrupa'da açlık ve gıda krizi derinleşiyor! İtalya'nın finans başkenti Milano'da yardım kuyrukları sosyal medyaya yansıdı

Avrupa'da açlık ve gıda krizi yaşanıyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, koronavirüsün ve Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu ekonomik yıkım İtalya'nın Milanokentinde kendini gösterdi. İtalya'nın finans başkenti Milano'da gıda bankaları ve yardım merkezleri dışında uzun kuyruklar oluşuyor.Salgından en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İtalya'da ekonominin aldığı darbe giderek büyüyor. İtalyanlar ekmek, süt gibi ihtiyaçların alabilecekleri merkezlerin önünde saatlercebekliyor.Önce koronavirüs salgını ve çöken sağlık sistemleri. Ardından salgınla bağlantılı ekonomik durgunluk. Peşinden Rusya-Ukrayna ve getirdiği ekonomik, siyasi ve toplumsal krizler... Bunları üzerine son olarak da, aşırı sıcaklar ve ciddi kuraklık. Avrupa kıtası kaosu derinden yaşıyor. Ukrayna-Rusya savaşı etkileri Avrupa ülkelerinde olumsuz oldu. Rusya'nın saldırısını durdurmak için uygulanan ağır yaptırımlar Avrupa'ya enerji ve gıda krizi olarak geri döndü.Rusya'nın gaz sevkiyatını azaltması, doğalgaz fiyatlarının fırlaması, enerji tasarrufu için acil durum planını hayata geçiren Avrupa Birliği, tüketimi yüzde 15 azaltmak için çalışacak.Rus gazına alternatif arayışları gündemin en önemli konusu haline geldi. Önümüzdeki kış ayları Avrupa'nın nasıl geçireceği AB üyesi ülkeleri düşündürüyor. Doğalgaz krizine ek olarak Avrupa'da bir de enerji kullanımına da kısıtlamalar getirildi. Elektrik ve su tüketimi sınırlandırıldı. Almanya, duş süresinin kısaltılması, ısıtma sistemlerinin ayarlarınındüşürülmesi, evden çalışmaya geçilmesi gibi birçok tedbiri gündemine aldı. Belçika'da hükümet, evlerin ısısının azaltılması gibi tedbirleri konuşuyor. Fransa, İngiltere ve diğer AB ülkeleri de aynı şekilde tasarruflar uygulayacak.Avrupa enerji kriziyle baş etmeye çalışırken, kıtada aşırı sıcak hava dalgası kuraklık krizine yol açtı. Avrupa Komisyonu ortak araştırma merkezi son 500 yılın en kurak yılının yaşanıyor olabileceğini açıkladı.Kuraklık AB ve Birleşik Krallık'ın yüzde 60'ını tehdit ediyor. Birçok şehirde su kesintileri yaşanıyor. Parklar ve bahçelere su verilmiyor. Almanya'da ren nehri o kadar düşük seviyelere ulaştı ki, enerji kaynaklarını taşıyan önemli kargo arterinin yaşayabilmesi tehdit altında. Fransa'da da nehirlerin seviyelerinde büyük düşüşler yaşandı.İsviçre Alpleri dâhil olmak üzere Avrupa genelinde dağ buzulları hızlı ve kapsamlı bir şekilde eriyor. Kuraklık krizi Avrupa'yı kırmızı alarma geçirdi. Çünkü kuraklık gıda krizi beklentisini yükseltti.Sıcaklık ve kuraklık, mahsul verimliliğini etkiliyor, gıda kaynaklarının dünya çapında kıt olduğu ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle fiyatların yükseldiği bir zamanda önemli ürünlerin hasadını azaltıyor.Avrupa kuraklık gözlemevi, AB ve Birleşik Krallık'taki arazilerin yüzde 63'ünün etkilendiği, iklim kaynaklı bir kuraklık krizinin Avrupa'yı vuracağını açıkladı. Mahsul hasadında ciddi kayıpların olması yüzünden gıda kıtlığı da kapıda. Fransa, Almanya, İngiltere, Portekiz, İspanya ve İtalya'da yüksek oranda rekolte düşüşleri bekleniyor. Aşırı sıcaklık ve kuraklık krizi ortaya bir de yangın krizini çıkardı. Sıcak hava dalgalarının yol açtığı yangınlar en çok Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz'de tahribata yol açtı. Yılın başından bu yana orman yangınları nedeniyle kıta genelinde yüzbinlerce hektarlık alan kül oldu. Avrupa'daki orman yangınları, kıta genelinde karbon yayılımı miktarını da son yılların en yoğun seviyelerine taşıdı.Milano'daki görüntüler İtalyan gazetelerinde manşetlerden verildi. Pane Quotidiano'nun ücretsiz sunduğu sıcak yemeğe ihtiyaç duyan yüzlerce insanın varlığı ülkede tartışma konusuoldu.'Bizi birleştirmesi gereken ve aksine bizi ayıran Pane Quotıdiano'nun sonsuz kuyruğu' başlıklı haberde İtalya'da yaşanan ekonomik sıkıntı ve koalisyon krizlerindenbahsedildi. Pane Quotıdiano'da sıcak yemek bekleyen insanların videosunun paylaşıldığı haberde, 'Pane Quotidiano (Günlük Ekmek), bitmeyen bir kahvaltı kuyruğu, hayır kurumu kantinlerinde sunulan sıcak bir yemek. Bu seçim kampanyasında eksik olan yüzler ve ihtiyaçlar, bu videodan başlayarak tüm İtalya'ya hitap etmeli. 27 Ağustos Cumartesi Milano'dayız. Yani ülkenin en güneyindeki bir şehirde değil, herkese göre İtalya'nın lokomotifi olan, Avrupa'ya ve tüm dünyaya turnusol kartı olan bir şehirde. Ve her yerde olduğu gibi burada da açlıktan ölen ve hayatına devam edebilmek için Pane Quotidiano'nun ücretsiz sunduğu sıcak yemeğe ihtiyaç duyan yüzlerce insan var. Ama kimse onlardan bahsetmiyor ve sadece bu konuda söz hakkı olmayan birkaç kişi konuşuyormuş gibi görünüyor.' ifadelerine yer verildi.Videodaki sırada bekleyen insanların İtalya'nın durumunu özetlediğine dikkat çekilen haberde siyasi partilere ağır eleştiriler yapıldı. Haberin metninde, 'Öte yandan, ulusal politika söz konusu olduğunda video buna eklenmeli: 25 Eylül'de hepimiz, İtalya'yı ve hükümetini yeniden yapmak için Parlamentoya gitmesi gerekenleri oylamaya çağrılacağız. Fakat çeşitli parti liderleri İtalya'daki bu durum hakkında konuştular mı? Sağdan başlayıp sola gidelim: Meloni, Berlusconi, Salvini, Renzi, Calenda ve Letta, Milano'da neler olduğunu fark ettiniz mi? Ve tekrar ediyorum: Milano'da, ülkenin az gelişmiş bir bölgesinde değil. Milano'da. Hayır, muhtemelen fark etmediler veya belki de istemiyorlar, bunu bize söylemeliler. Çünkü o zaman belki tutulacak sözler söylemek, haykırmak kolaydır; bu insanlara katılmak, onların ihtiyaçlarını gerçekten hissetmek, ters giden bir proje, vefat etmiş bir aile ferdi, artık olmayan bir gelir ya da kim bilir daha neler neler diye gözyaşlarını gerçekten hissetmek daha zordur.' şeklinde ifadeler yer aldı.Son olarak bir gazetecinin yorumunun yer verilen haberde İtalya daki durumun vehameti gözler önüne serildi. Haberde, 'Videoyu Twitter'da yeniden yayınlayan, Senato Başkanlığı'nın eski sözcüsü gazeteci Giorgio La Porta'ydı: 'Bu, bir aydan kısa bir süre içinde hükümete girecek olanlara miras kalacak olan bir İtalya. Ekmek ve süt için Milano'da kilometrelerce kuyruk.' La Porta İtalyan siyasetinin yanlış uygulamalarının yanı sıra, yönetenlere yönelik olağan eleştirisini de ekledi: 'Ama kitaplar, Draghi'nin yönetiminde ATM'lerin banknot dağıttığını yazacak ... Ve Letta'nın Orban ve Putin'e takıntısı olduğunu.' Güzel, tebrikler.' denildi.