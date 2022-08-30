Adana'da gencin bacağına korkuluk demiri saplandı

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde talihsiz bir olay yaşandı.Bir genç, iş yerinin demir korkuluklarının üzerinden geçmek istedi.Ancak dengesini kaybedip düşen gencin, bir bacağına korkuluk demiri saplandı.Acı içinde bağıran gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koşup, hemen sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi.İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen ekipler, genci kurtardı. Genci sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.