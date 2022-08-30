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30 Ağustos Zaferi sonrası Atatürk'ün verdiği emir

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz sonrası verdiği emir "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!"...

30 Ağustos Zaferi sonrası Atatürk'ün verdiği emir
Ekleme: 30.08.2022 - 11:26 Güncelleme: 30.08.2022 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
30 Ağustos Zaferi sonrası Atatürk'ün verdiği emir
Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı.

Düşman ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla bir yıl kadar süren hazırlık döneminden sonra 26 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Taarruz'u başlattı.

Zaferle sonuçlanan muharebe sonrası 1 Eylül'de Dumlupınar'da, Batı Cephesi'ndeki tüm subay ve erlere okunmak üzere Atatürk tarafından bir bildiri yayınlandı.

'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!' olarak Türk milletinin belleğinde yer alan bildiride, şu ifadelere yer verildi;

'Zalim bir orduyu az zamanda yok ettiniz'
'Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları, Afyonkarahisar-Dumlupınar Büyük Meydan Muharebesi'nde, zalim ve mağrur bir ordunun temel varlığını inanılmayacak kadar az bir zamanda yok ettiniz.

Büyük ve seçkin ulusumuzun fedakarlıklarına layık olduğunuzu kanıtladınız. Sahibimiz olan büyük Türk ulusu, geleceğine güvenmekte haklıdır.

İlk hedefiniz...
Savaş alanlarındaki başarı ve fedakarlıklarınızı yakından görüp izliyorum. Ulusumuzun size olan övgülerinin iletilmesine aracılık etme görevinin arkasını bırakmayacak, sürekli olarak yerine getireceğim. Ödüllendirme için Başkumandanlığa öneride bulunulmasını, Cephe Kumandanlığına buyurdum.

Bütün arkadaşlarımın, Anadolu'da daha başka meydan muharebeleri de verileceğini göz önünde bulundurarak ilerlemesini ve herkesin akıl gücünü ve yurtseverliğinin kaynaklarını kullanarak, yarışmayı bütün gücüyle sürdürmesini talep ederim. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!'

30 Ağustos Zaferi sonrası Atatürk'ün verdiği emir
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