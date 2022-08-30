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30 Ağustos töreninden acı haber! Bakan Kasapoğlu'nun ilk müdahalesi yetmedi!

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki 30 Ağustos kutlamalarına katılan Çanakkale gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu Turgut Kaçmaz (84) kalp krizi geçirdi. Tören alanında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yakasını açarak ilk müdahalede bulunduğu Kaçmaz, hastanede hayatını kaybetti.

Ekleme: 30.08.2022 - 19:27 Güncelleme: 30.08.2022 - 19:32 / Editör: Ozge Selin
30 Ağustos töreninden acı haber! Bakan Kasapoğlu'nun ilk müdahalesi yetmedi!Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl kutlamaları, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki Zafertepe Abidesi'nde yapıldı. Buradaki törenlere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve aralarında gazilerin de olduğu çok sayıda kişi katıldı.

30 Ağustos töreninden acı haber! Bakan Kasapoğlu'nun ilk müdahalesi yetmedi!

Çelenk töreninin ardından Bakan Kasapoğlu'na bölgenin tarihi hakkında bilgi verildi. Törenlere, 1994'te 110 yaşında hayatını kaybeden Çanakkale gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu Turgut Kaçmaz da katıldı.

Tören alanında Kaçmaz, aniden yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaçmaz'a, ilk müdahaleyi yakasını açarak rahatlatmaya çalışan Bakan Kasapoğlu yaptı.

30 Ağustos töreninden acı haber! Bakan Kasapoğlu'nun ilk müdahalesi yetmedi!

Sağlık ekiplerince Altıntaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaçmaz, hayatını kaybetti.

Öte yandan Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, törenlerin devam ettiği alana kadar kortej eşliğinde yürüdü.

30 Ağustos töreninden acı haber! Bakan Kasapoğlu'nun ilk müdahalesi yetmedi!

Burada konuşan Kasapoğlu, çelenk töreninin ardından kalp krizi geçiren Turgut Kaçmaz'ın hayatını kaybettiğini belirterek, 'Değerli katılımcılar, değerli gençler özellikle bugün sözlerimin başında üzülerek, ifade edeceğim. Her daim bu faaliyetlerde bizlerle beraber olan bir amcamızı az önce kaybettik...

30 Ağustos töreninden acı haber! Bakan Kasapoğlu'nun ilk müdahalesi yetmedi!

Çanakkale gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu olan Turgut amcamız Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Kastamonu'da, İnebolu'da her nerede gençlik varsa her nerede gençlerle bir faaliyet varsa hep yanımızdaydı. Bu anlamda günde hemen yanı başımızda ahirete intikaline şahit olduk. Onu özleyeceğiz. Rabbi'm mekanını cennet, makamını ali etsin' dedi.

Bakan Kasapoğlu'nun ilk müdahalesi yetmedi; gazinin oğlu kurtarılamadı

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