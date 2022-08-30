30 Ağustos konserinde duygu dolu anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'nde duygulu anlar yaşadı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin de gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'ne eşi Emine Erdoğan ile katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konser sırasında duygulu anlar yaşadı.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin de gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.