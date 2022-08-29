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Zafer Bayramının 100.yıldönümü İstanbul’da coşkuyla kutlanacak!

İstanbul Valiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı‘nın 100. Yıldönümü nedeniyle İstanbul’da gerçekleştirilecek kutlama programını açıkladı. Taksim Anıtında çelenk konulmasının ardından Vatan Caddesinde Zafer Bayramı kutlama programının düzenleneceği kaydedildi.

Zafer Bayramının 100.yıldönümü İstanbul’da coşkuyla kutlanacak!
Ekleme: 29.08.2022 - 20:07 Güncelleme: 29.08.2022 - 20:09 / Editör: Ozge Selin
Zafer Bayramının 100.yıldönümü İstanbul’da coşkuyla kutlanacak!
İstanbul Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100.yıldönümünün her yıl olduğu gibi coşkuyla kutlanacağını açıkladı. Valilik tarafından yapılan kutlama programına göre program saat 09.00'da Taksim Cumhuriyet Anıtında başlayacak.

PROGRAM (30 AĞUSTOS 2022 – SALI) ÇELENK SUNMA TÖRENİ

Yer: Taksim Cumhuriyet Anıtı Saat: 09:00 (İstanbul Valiliği Çelengi, 1.Ordu Komutanlığı Çelengi ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çelenkleri sunulacaktır)

TEBRİKLERİN KABULÜ TÖRENİ Yer: İstanbul Valiliği (Ankara Cad. Cağaloğlu - Fatih) Saat: 09:45

ZAFER BAYRAMI KUTLAMA TÖRENİ VE TÖREN GEÇİŞİ

Yer: Vatan Caddesi/Fatih Saat: 10:30 Kara Deniz Hava unsurlarından oluşan Karma Bando Konseri, Vali, Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tören aracı ile törene katılan birliklerin ve halkımızın bayramının kutlaması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'mızın Okunması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Bayramı Kutlama Mesajlarının okunması, Prof.Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi tarafından 'Zafer Bayramıdır 30 Ağustos' isimli şiirin okunması, Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi tarafından 'Akdeniz'e isimli şiirin okunması, 3. Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Tolga Genç'in konuşmaları, İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'nın Hitapları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Anadolu Halk Oyunları Topluluğunun Trabzon yöresi Horon Gösterisi, Hava Harp Okulu öğrencisi tarafından 'Bayrak' isimli şiirin okunması, Tören Geçişi, Kapanış. Şeklinde olacak.
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