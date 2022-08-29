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Yunanistan tahrik peşinde | Türk jetlerine S-300 radar kilidi atılmıştı: Tansiyonu yükseltecek sözler...

Yunanistan, Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini sürdürüyor. İç politikada telekulak skandalı ile sarsılan Miçotakis hükümetinden tansiyonu yükseltecek açıklamalar geldi. Son bir haftada üçüncü kez Türk jetlerine radar kilidi atan Yunanistan yine ABD ve AB'ye sığındı...

Yunanistan tahrik peşinde | Türk jetlerine S-300 radar kilidi atılmıştı: Tansiyonu yükseltecek sözler...
Ekleme: 29.08.2022 - 17:32 Güncelleme: 29.08.2022 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan tahrik peşinde | Türk jetlerine S-300 radar kilidi atılmıştı: Tansiyonu yükseltecek sözler...
Yunanistan Ege ve Akdeniz'de Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini sürdürüyor. Son bir haftada üç kez tehlikeli hamleler yapan Yunanistan'dan tansiyonu yükseltecek açıklamalar geldi.

Son olarak dün Yunanistan tarafından Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atıldı.


Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16'lar, uluslararası hava sahasındaki görev uçuşları sırasında Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminden radar kilidi atılarak taciz edildi. Türk jetleri tacize rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü.

KAPALI DEDİKLERİ S-300 SİSTEMİNİN AÇIK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yunanistan S-300 hava savunma sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarının, Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada keşif görevindeki F-16'ya yerden havaya füze kilidi atması, Yunanistan'ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı.

NATO müttefiki bir ülkenin savaş uçaklarına radar kilidi atılmasının, NATO Angajman Kurallarına göre "düşmanca hareket" sayıldığını hatırlatan güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın müttefiklik ilkelerine aykırı davrandığı, batı ülkelerinin de bu konuda çift taraflı politika sergilediği değerlendirmesinde bulundu.

TANSİYONU YÜKSELTECEK AÇIKLAMALAR

Yunanistan hükümet sözcüsü Ioannis Oikonomou'dan tansiyonu yükseltecek açıklamalar geldi. Oikonomou, yine Türkiye'yi suçlayarak Yunanistan'ın geleneksel müttefiklerini ve uluslararası hukukun gücünü Türkiye'ye karşı seferber edebileceklerini belirtti.

Öte yandan ülkenin savunma kapasitesinin gerekirse herhangi bir tehdide karşı koyabilecek kadar güçlü olduğunu da sözlerine ekledi.

Oikonomou "Yunan diplomasisi, ulusun dünya çapındaki pozisyonlarına destek sağlamayı başardı: Avrupa Birliği, ABD, müttefiklerimiz" dedi.
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