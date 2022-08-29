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Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamadı

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda meydana gelen teknik arıza nedeniyle ulaşım sorunu yaşayan İstanbullular, 1 saate yakın süren arıza nedeniyle mağdur oldu.

Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamadı
Ekleme: 29.08.2022 - 14:36 Güncelleme: 29.08.2022 - 14:44 / Editör: Ozge Selin
Üsküdar-Çekmeköy metro seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamadı
İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan ulaşım, toplu taşıma araçlarının arızalanmasıyla daha da güçleşiyor.

Kentte sık sık bozulan İETT araçlarına bir de metro arızaları eklendi.

Son zamanlarda artan arızalarla gündeme gelen M5 Üsküdar-Çekmeköy metrosu, öğle saatlerinde teknik sorun nedeniyle kullanılamaz duruma geldi.

Teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı açıklandı
Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

Üsküdar Meydan'daki metro durağının girişinde güvenlik görevlileri metro çalışmadığı gerekçesiyle vatandaşları geri çevirdi.

İETT duraklarında yoğunluk oluştu
Ümraniye ve Çekmeköy yönüne giden İETT duraklarında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Metro İstanbul kısa süre sonra seferlerin yeniden başladığını duyurdu.
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