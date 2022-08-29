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Telsizlerle haberleşen göçmen kaçakçıları 3 aylık takip sonucu yakalandı

İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yasa dışı geçişleri organize ettiği belirlenen insan kaçakçılığı şebekesi, 3 aylık takibin ardından enselendi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şebeke üyelerinin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen el telsizleri ile, haberleşme yaparak jandarma baskınlarına karşı önlem aldığı öğrenildi.

Ekleme: 29.08.2022 - 17:15 Güncelleme: 29.08.2022 - 17:16 / Editör: Ozge Selin
Telsizlerle haberleşen göçmen kaçakçıları 3 aylık takip sonucu yakalandı
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaburun ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçişleri organize eden şebeke üyelerini yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelileri yakalamaya yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda harekete geçildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak çalışması ile Karaburun, Seferihisar ve Muğla ili Marmaris ilçelerinde, 'Örgütlü Göçmen Kaçakçılığı' suçunu işleyen şüphelilerin yakalanması için 27 Ağustos tarihinde düğmeye basıldı.

EL TELSİZİ İLE HABERLEŞME SAĞLAYIP, BASKINA KARŞI ÖNLEM ALIYORLARMIŞ

Ekipler tarafından 2'si tutuklu bulunan 6 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon başlatıldı. 5 ev ve 2 iş yerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, I.E., S.T.H., T.K. ve U.G.G. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı belirlenen, 1 adet el telsizi, 13 adet cep telefonu, 11 adet sim kart, 17 adet hafıza kartı ve flash bellek, 1 adet laptop bilgisayar, 4 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen heykel obje, 13 adet (6.35) mm. çapında tabanca fişeği, 63.2 gram kubar esrar maddesi, 4 adet uyuşturucu içilmesinde kullanılan aparat, 24 bin 400 TL para, 3 adet suçta kullanılmış teknelere ait alım/satım vekaletnamesi ve 2 adet suç unsuru taşıyan doküman ile defter ele geçirildi. Şüphelilerin el telsizi ile jandarma baskınlarına karşı birbirleriyle haberleşme sağladıkları tespit edildi.

4 TUTUKLAMA

Öte yandan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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