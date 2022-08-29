Sadr siyaseti bıraktı Bağdat karıştı! Ölü ve yaralılar var...

Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın destekçilerinin başkent Bağdat'taki Yeşil Bölgeye düzenlediği baskında çıkan olaylarda iki kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Askeri yetkililerle olağanüstü bir toplantı gerçekleştiren Başbakan Mustafa el-Kazımi, Sadr destekçilerinden "Yeşil Bölge'den acilen çekilmelerini" istedi