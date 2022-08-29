Sadr siyaseti bıraktı Bağdat karıştı! Ölü ve yaralılar var...
Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın destekçilerinin başkent Bağdat'taki Yeşil Bölgeye düzenlediği baskında çıkan olaylarda iki kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Askeri yetkililerle olağanüstü bir toplantı gerçekleştiren Başbakan Mustafa el-Kazımi, Sadr destekçilerinden "Yeşil Bölge'den acilen çekilmelerini" istedi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlısı bir grup, korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı'nı bastı.
Baskında çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.
Bazı göstericiler, saray bahçesinde bulunan yüzme havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.
- Kazımi'den 'olağanüstü' toplantı
Öte yandan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Ortak Operasyonlar Komutanlığından askeri yetkililerle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.
Başbakan Kazımi, Sadr'a bağlı kişilerin Yeşil Bölge'den acilen çekilmelerini istedi.