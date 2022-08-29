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Rusya’dan flaş iddia! ABD savaşın seyrini böyle değiştirecek!

Aylardır tüm şiddetiyle devam eden Rusya Ukrayna savaşında sık sık Ukrayna’ya sağladığı askeri destekle konuşulan ABD ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. ABD hükümeti, Ruslarla olan çatışmalarda hava kuvvetlerinde görev yapan Ukraynalı pilotların tasfiye olmasının ardından güç kaybeden Ukrayna ordusu için yeni bir plan belirledi. Rus basınında yer alan iddialar olay yarattı.

Rusya’dan flaş iddia! ABD savaşın seyrini böyle değiştirecek!
Ekleme: 29.08.2022 - 14:12 Güncelleme: 29.08.2022 - 14:12 / Editör: Ozge Selin
Rusya’dan flaş iddia! ABD savaşın seyrini böyle değiştirecek!
Rusya Ukrayna savaşında 6 ay geride kaldı. Savaş son sürat devam ederken aylardır taarruz konumunda olan Rus birlikleri, Ukrayna hava kuvvetlerinde de büyük kayıplara neden oldu.

Ukrayna cephesinden gelen haberlere göre Rus saldırıları devam ederken ordudaki en büyük kayıplar da hava kuvvetlerinde yaşandı.

ABD'DEN YENİ HAMLE

Rus ordusuna karşı savaşta öne çıkan Ukraynalı pilotların kayıp haberleri sık sık gündeme geldi.

Ukrayna'nın en önemli oyuncuları olarak görülen hava kuvvetlerinde yaşanan ağır kayıplardan sonra ABD'nin duruma el koyduğu iddiaları gündeme oturdu.

Savaşın başından bu yana Ukrayna'ya her türlü desteği sağlayan ABD ile ilgili dikkat çeken iddia, Rus basınında ortaya atıldı.

"UKRAYNA'YA AFGAN SAVAŞ PİLOTLARINI YOLLANACAK"

TASS ajansı, Rus güvenlik makamlarına dayandırdığı haberinde ABD'nin Ukrayna'ya Afgan pilot yetiştirdiğini öne sürdü.

"Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin kalifiye pilotlarının askeri operasyonda tasfiye edilmesinin ardından ABD'nin Afgan pilotları eğiterek bu ülkeye yollama operasyonu başlattığını" duyuran TASS, bu eğitimin pilotlarla sınırlı kalmadığını söyledi.

Eski pilotların yanı sıra, önceden özel birimlerde görev yapmış Afganların da eğitildiğini söyleyen kaynaklar bu eğitimlerin ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleştiğini söyledi.

Yapılan gizli anlaşmaların ardından eğitimlerin başladığını ileri süren kaynaklara göre Afgan pilotların Polonya üzerinden ülkeye sokulacağı belirtildi.
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