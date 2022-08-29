PKK'ya ağır darbe! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. Son olarak Pençe Kilit ve Pençe Kaplan bölgelerinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor. Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!