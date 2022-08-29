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Kinder'den sonra Oreo'da da 'salmonella' şüphesi: Üç üretim tesisi kapatıldı

İtalya merkezli Ferrero çikolata şirketinin ardından atıştırmalıklarıyla tanınan ve Oreo, Mikado ile Pepito'nun üreticisi ABD merkezli Mondelez'in ürünlerinde 'salmonella' bakterisi ihtimali üzerine 3 üretim sahası kapatıldı. Çıkan haberlerden sonra üretici firma Mondelez açıklama yaparak "gerekli önlemlerin alındığını" duyurdu.

Ekleme: 29.08.2022 - 14:44 Güncelleme: 29.08.2022 - 14:59 / Editör: Ozge Selin
Kinder'den sonra Oreo'da da 'salmonella' şüphesi: Üç üretim tesisi kapatıldı
Le Figaro'nun haberine göre, İsviçre merkezli kakao ve çikolata üreticisi Barry Callebaut, Mondelez'i ürünlerinde salmonella bakterisi ihtimali konusunda uyardı.

Haberde, Ferrero'nun Kinder ürünleriyle patlak veren salmonella skandalının benzerini yaşamamak için Mondelez'in Oreo bisküvilerinin de üretildiği 3 büyük üretim sahasındaki bazı birimleri kısmen bazılarını tamamen kapattığı aktarıldı.

Şirketin yöneticilerinin kapatma gerekçesini 'büyük bir temizlik' olarak ileri sürdüğüne değinilen haberde, asıl gerekçenin yapılan salmonella uyarısı olduğu savunuldu.

ÜRETİCİ ŞİRKETLER DAHA ÇOK KAZANÇ İÇİN UCUZ MALZEMELERE YÖNELİYOR

Haberde, üretimin yavaşlaması nedeniyle marketlerde söz konusu bisküvilerde tedarik sıkıntısı yaşandığına dikkat çekildi.

Ayrıca şirketin faaliyetini durdurduğu fabrikalarda yeniden üretime geçilmesinin uzun süre alacağından bahsediliyor.

Gıda uzmanları, son dönemde tüketim ürünlerinde salmonella ve benzeri bakterilerin ortaya çıkmasını, üreticilerin 'daha ekonomik olduğu' gerekçesiyle ucuz malzemelere yönelmesine bağlıyor ve bu konuda uyarılarda bulunuyor.

Fransa'da Nestle'ye ait Buitoni pizzalarında, Avrupa'da birçok ülkede Ferrero grubuna ait Kinder çikolatalarında, Lactalis grubuna ait peynirlerde bakteri görülmesi nedeniyle söz konusu firmalar piyasadan bu ürünlerden büyük bir kısmını çekmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, dünyada çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu bildirmişti.

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella, Enterobacteriaceae familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2000 alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir. Bunların dışında kalan salmonella alt tipleri non-tifoidal salmonellalar olarak adlandırılır.

NASIL BULAŞIR?

Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması,

İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması,

İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir.

Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar,

Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir,

Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.

Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra,

Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir.

Bakteri hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.

SALMONELLA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mikrop alındıktan 6 ile 12 saat içerisinde hastalık belirtileri ortaya çıkıyor. İshal en önemli belirti. Yanı sıra baş ağrısı, karın ağrısı, kusma, bulantı ve yüksek ateş olabiliyor. Bakteri, hafif gıda zehirlenmesinden ölümcül bakteriyel enfeksiyonlara, yani sepsise kadar gidebilen tablolar yapabiliyor.

Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.
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