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İstanbul'da korkunç kaza: Kontrolden çıkan araç dehşet saçtı, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

İstanbul'un Kartal ilçesinde bir otomobil, kontrol çıkarak ortalığı birbirine kattı. Korkunç kazada 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Ekleme: 29.08.2022 - 00:47 Güncelleme: 29.08.2022 - 00:48 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da korkunç kaza: Kontrolden çıkan araç dehşet saçtı, 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Korkunç kazanın adresi, İstanbul'un Kartal ilçesi oldu.

Atalar Mahallesi Kortej Caddesi'nde, Umut A. idaresindeki 35 AAD 181 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken, yolda daha önce yapılan çalışma sırasında bırakılan asfalt parçalarına çarparak kontrolden çıktı. Ardından 2 yayaya çarpıp altına alan araç, park halindeki bir tır ile bahçe duvarı arasına sıkışarak durabildi.

Sürücü Umut A. ve araçta bulunan Bedri K. ile 2 yaya yaralandı.

Aracın altında kalan yayalar, yoldan geçen bir iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polisin yaptığı kontrolde sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
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